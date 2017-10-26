عدم المضغ يقتل 289 بريطانياً

أبوظبي (الاتحاد)

حذر خبراء من أن البالغين «نسوا» كيفية مضغ طعامهم بشكل صحيح، على خلفية إحصاءات جديدة، أظهرت زيادة الوفيات الناجمة عن الاختناق بسبب الطعام.

وتظهر أرقام حكومية بريطانية أن هناك 289 حالة وفاة نتيجة الاختناق في إنجلترا واسكتلندا وويلز في عام 2016، بزيادة 17 في المائة عن العام السابق.

وشكل البالغون، الذين تزيد أعمارهم على 45 سنة، 91 في المائة من الوفيات المسجلة، على الرغم من أن الأطفال يعتبرون أكثر عرضة لخطر الاختناق، الذي يمكن أن يسبب الوفاة في غضون دقائق.

وبحسب موقع «dailymail»، تظهر بيانات جمعها مكتب الإحصاءات الوطنية أن 85 في المائة من حالات الاختناق حدثت أثناء تناول الطعام، حيث أعرب خبراء عن قلقهم لأن عدم مضغ الطعام جيداً كان وراء الارتفاع، كما كشفت البيانات نفسها عن أن الرجال يواجهون خطراً أكبر للاختناق حتى الموت، حيث يشكلون 60 في المائة من الوفيات.