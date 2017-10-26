الأذكياء أكثر عرضة للأمراض النفسية

ترجمة - عزة يوسف

كشفت دراسة جديدة عن أن الأشخاص الأكثر ذكاء هم أكثر عرضة للأمراض النفسية. واستطلع باحثون 3715 عضواً في جمعية «منسا» (MENSA)، التي تعد أشهر وأقدم جمعية تضم الأفراد الذين يزيد معدل ذكائهم عن 130 فقط.

وأظهرت نتائج الدراسة، التي نشرت في موقع «Science Direct»، أن الأشخاص الأكثر ذكاءً يعانون غالباً مما يسمى «الدماغ شديدة الاستثارة»، وهذا يعني أن دماغهم أكثر وعياً بما يجري حولهم ما يؤدي إلى أن يكون الجهاز العصبي المركزي أكثر تفاعلاً.

وتتراوح ردود أفعالهم حيث يثيرها الضجيج والانتقاد ما يؤدي إلى التوتر وغيره من المشكلات غير المرغوب فيها.

ووفق موقع «indy100»، قال الدكتور نيكول تيتراولت، الذي شارك في الدراسة، إن مجرد إهانة طفيفة قد تؤدي إلى مستوى منخفض ومزمن من التوتر والضغط والذي يُنشط استجابة جسدية مفرطة. وأوضح أنه عندما يصبح الجهاز العصبي الودي نشطاً بشكل مزمن، يجد الشخص نفسه في معركة مستمرة، أو حالة تجمد تؤدي لسلسلة تغيرات مناعية في كل من الجسم والسلوك وتغير الدماغ، والمزاج، والأداء.