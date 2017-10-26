محمد راضي.. «مكتشف» النجوم

القاهرة (الاتحاد)

محمد راضي.. من أشهر مخرجي السينما المصرية، وأبرز صناع الأفلام التي تناولت انتصارات السادس من أكتوبر، حرص في أفلامه التي ضمت العديد من النجوم، على الدفع بالوجوه الشابة الذين أصبحوا نجوماً فيما بعد من أمثال أحمد زكي ومحمد صبحي.

ولد 1939 في محافظة الغربية «وسط دلتا مصر»، وتخرج في كلية الحقوق 1962، ثم حصل على بكالوريوس المعهد العالي للسينما 1964، ورفض العمل مساعداً لأحد، وبدأ مسيرته في التلفزيون، وقدم عدداً من الأفلام التسجيلية، منها: «المقيدون للخلف» وأحدث ضجة واسعة لاستعراضه القهر داخل الأسرة العربية، ثم أفلاماً روائية، منها «الحاجز» 1969، و«الأبرياء» 1971، و«أنا وابنتي والحب» 1972، وكانت حرب أكتوبر نقطة تحول في مشواره، حيث اهتم بالتأريخ وتقديم حكايات مختلفة عن الحرب، فقدم أفلام «أبناء الصمت» لمحمود مرسي، وميرفت أمين، ونور الشريف، ومديحة كامل، وأحمد زكي، ومحمد صبحي، و«العمر لحظة» لماجدة، وأحمد مظهر، ومحمد خيري، وأحمد زكي، و«وراء الشمس» لنادية لطفي، وشكري سرحان، ورشدي أباظة، ومحمود المليجي، وكان آخر أفلامه عن أكتوبر والاستعداد للحرب عام 1999 من خلال «حائط البطولات» لمحمود ياسين، وفاروق الفيشاوي، ورغدة، وأحمد بدير، وأخرج إلى جانب هذه الأعمال أفلاماً تناولت قضايا عدة، منها «الإنس والجن» لعادل إمام، ويسرا، وعزت العلايلي، و«أمهات في المنفى» لعادل إمام، وماجدة الخطيب، وإسعاد يونس، و«الهروب من الخانكة» لفريد شوقي، ونور الشريف، وكمال الشناوي، وعزت العلايلي، وماجدة الخطيب، و«الحجر الداير» لليلى علوي، وإلهام شاهين، وحسين فهمي، و«موعد مع القدر» لمحمود ياسين، ونبيلة عبيد، ويسرا، ومصطفى فهمي، و«صانع النجوم» لمحمود ياسين، وسهير رمزي، و«موعد مع الرئيس» لكمال الشناوي، وفاروق الفيشاوي، وإلهام شاهين، وكان آخر أعماله 2001 من خلال مسلسل «الكومي» لممدوح عبدالعليم، وإلهام شاهين، وهشام سليم عن رواية لخيري شلبي، ورغم قلة أعماله الفنية، فإن غالبيتها مثلت مصر في العديد من المحافل الدولية، وكان لها نصيب وافر من التكريمات والجوائز، منها تكريم وزارة الثقافة للمخرجين الحاصلين على جوائز دولية، وتكريم المهرجان القومي الحادي عشر الذي عقد العام 2005 تقديراً لمشواره الفني، وصدر كتاب عنه بعنوان «محمد راضي.. فارس من زمن الصمت»، إلى جانب العديد من التكريمات من الجمعيات الأدبية والفنية، وشارك في العديد من المهرجانات العربية والدولية، وتوفي بعد صراع طويل مع المرض عن 78 عاماً في 11 أكتوبر 2017.