«العمر لحظة».. دراما عن نصر أكتوبر

القاهرة (الاتحاد)

«العمر لحظة».. فيلم درامي حربي مهم، تناول الاستعدادات لحرب أكتوبر، كما تناول كيفية مساندة الشعب المصري لقواته المسلحة في تحقيق الملحمة التاريخية بالانتصار العظيم.

دارت أحداثه بعد هزيمة 5 يونيو 1967، حيث تعاني الصحفية «نعمت» من زوجها «عبدالقادر» رئيس تحرير إحدى الصحف التي تعمل بها محررة، ومن عبثه بمقدرات كثيرة، من خلال مقالاته التي تدعو إلى اليأس أثناء الحرب، وتؤمن بأن العمل الوطني هو مفتاح شخصية المرء، لذا تهتم بالعمل التطوعي في إحدى المستشفيات، وتتعرف على مجموعة من المقاتلين، ومنهم «محمود» ضابط الصاعقة، وآخرون وهبوا أنفسهم لخدمة الوطن، وتحمل رسائلهم وتحل مشاكلهم، وتسافر إلى الجبهة لرفع الروح المعنوية، وتكتب عن معارك الاستنزاف والأمل والطموحات المشرقة في عيون الأبطال، إلى أن تنشب حرب أكتوبر ويستشهد الكثيرون ممن عرفتهم، وصنعوا مجد بلادهم بدماء غالية، وبعد الحرب يكون اللقاء جديداً بينها وبين محمود، بعد أن انفصلت عن زوجها.

عرض الفيلم في 3 سبتمبر 1978، وشارك في بطولته ماجدة، وأحمد مظهر، ومحمد خيري، وكانت أول بطولة له، وناهد شريف، ونبيلة عبيد، وأحمد زكي، وحاتم ذو الفقار، وشفيق جلال، وسيناريو وحوار عطية محمد ووجيه نجيب، وإخراج محمد راضي، وكان الفيلم في الأصل عبارة عن قصص مسلسلة، كتبها الكاتب والروائي يوسف السباعي قبل الحرب بعامين، وأضاف لها فصلاً جديداً بعد الحرب، ونشرتها حينها مجلة «المصور»، وقبل أن تتحول القصة لفيلم، أنتجت في صورة عمل إذاعي، وقدمت ماجدة دور الصحفية بطلة الرواية، وبعدها أنتج في مسرحية، وجسدت سميحة أيوب دور الصحفية، وعرض الفيلم في السينما لمدة 24 أسبوعاً، وكانت المرة الأولى التي يمتد فيها عرض فيلم وطني كل هذا الوقت، وبعد عرضه، كرّم الرئيس أنور السادات الفنانة ماجدة التي توقفت عند ذكرياتها مع الفيلم، وقالت إن الكاتب يوسف السباعي تم اغتياله قبل العرض الخاص للفيلم بأيام، ولم يمهله القدر ليشاهده على الشاشة، وأنها عند مشاهدته بكت مع أسرة الفيلم حزناً على رحيله، حيث تمنوا حينها أن يكون حياً ليجني ثمار جهده الذي كان يجري فيه العمل دون كلل أو ملل، واعترفت بأنها تعرضت لخسارة مادية كبيرة، حيث لم تغطِ إيراداته تكاليف إنتاجه، وأن توقيت إنتاجه وعرضه كان خاطئاً، حيث جاء بعد نصر أكتوبر بخمسة أعوام كاملة.