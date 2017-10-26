أول من حمل الكاميرات في رأس الخيمة

أبوظبي (الاتحاد)
يقول محمد عبدالله النمر عن قصته مع الكاميرا، كما ورد في رواية الباحث عبدالله عبدالرحمن: «حين صدرت الجوازات المحلية «دفاتر»، أوفدني الشيخ صقر إلى دبي لأتعلم مهنة التصوير عند عبدلله قمبر، وكان هو المصور الأول والوحيد في دبي يومها، وقد توفي، رحمه الله، قبل عشرين سنة تقريباً، فتعلمت عند «قمبر» ستة أيام فقط، ولمدة ساعتين في اليوم وفي أول يوم منها أعطاني 25 فيلماً و«كاميرا»، وقال «العب فيهن»، فكنت أصور الإبل والحمير والعشش وعصراً أحضر الأفلام إلى محله للتحميض والطبع الذي كنت ملزماً بالقيام به بنفسي بعد الدرس النظري من أستاذي في أول يوم، وبعد 6 أيام شكرته وعدت إلى رأس الخيمة، وأخذت منه عدداً من الأفلام، وتسلمت الكاميرا التي أوصيت صديقاً بإحضارها لي من الكويت بألف ومائتي روبية.
المصور الوحيد
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مصدر للرزق
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ويقول: اتخذت التصوير مهنة ومصدراً للرزق، وليس هواية، ولذلك فإنني لم أكن أستهلك وقتي وجهدي وإمكانياتي في تصويرها ما لا يعود علي بالنفع المادي، ولهذا فقد استعانت بي مديرية الشرطة وإدارة المرور في رأس الخيمة لتصوير مختلف أنواع الحوادث، وكذلك السجناء والسجينات لمدة عشر سنوات متواصلة. وكنت أتقاضى مقابل كل صورة «ريالين»، ويتم تسديدها إجمالياً كل شهر ولهذا فإنني لا زلت أحتفظ بسجل بتواريخ الحوادث ونوعها وطبيعتها ومواقعها لكل السنوات العشر التي تعاونت فيها مع الشرطة والمرور بالكاميرا.