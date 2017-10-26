طاقم نسائي يقود رحلة طيران

أبوظبي (الاتحاد)
احتفلت شركة طيران أميركية بأول رحلة «من دون طيار رجل» ضمن أسطولها الجديد، إذ إن جميع طاقم الطائرة الجديدة من النساء.
وتعد هذه المرة الأولى، التي تقوم فيها طائرة من طراز بوينغ 737 ماكس 8 الجديدة، بتشغيل طاقم كامل من الإناث بما في ذلك قائدتا الطائرة.
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وبعد التقاط صور للطاقم النسائي ونشرها على موقع «تويتر»، أعاد موقع شركة الطيران تغريدها.
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ويشار إلى أن دراسة أجرتها مؤسسة «المرأة في الطيران الدولي» وجدت أن 6.7 في المائة فقط من قائدي الطائرات من الإناث، ما يجعل فرصة وجود قائدين في رحلة واحدة منخفضة للغاية.