«إمينيم» يكسب دعوى ضد حزب نيوزيلندي

سيدني (رويترز)

أمرت محكمة في نيوزيلندا حزباً سياسياً بدفع أكثر من 400 ألف دولار لمغني الراب الأميركي «إمينيم» مقابل استخدام الحزب موسيقى شبيهة بأغنيته الناجحة «لوز يورسيلف»، التي صدرت عام 2002 في إعلان تلفزيوني ضمن حملة الحزب في انتخابات وطنية.

ووجدت المحكمة أن موسيقى الإعلان الذي استخدم خلال حملة الانتخابات الناجحة للحزب الوطني في 2014 شديدة الشبه بموسيقى الأغنية. وقالت المحكمة إن الحزب استخدم الموسيقى 186 مرة خلال الحملة قبل وقف إذاعة الإعلان.

وقال آدم سمبسون، مدير مؤسسة سمبسون للمحاماة، التي مثلت شركة إمينيم للموسيقى «إيت مايل ستايل»، في بيان «قرار المحكمة يعد تحذيراً لمنتجي الموسيقى المقلدة وعملائهم في كل مكان». وقال الحزب الوطني إن استخدام الموسيقى كان مرخصاً من واحدة من الجهات الرئيسية التي تمنح حقوق النشر والتأليف في نيوزيلندا، وهي مؤسسة «استراليان ميكانيكال كوبيرايت أونرز».

وقال زعيم الحزب بيتر جودفيلو في بيان «لكونها مرخصة ومتاحة للشراء.. اعتقد الحزب أن الشراء قانوني».

وأضاف «يدرس الحزب الآن تبعات الحكم والخطوات المقبلة.. وقد رفعنا بالفعل دعوى ضد الموردين والجهات التي ترخص استخدام المؤلفات الموسيقية».