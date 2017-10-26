شروط أميركية صارمة بمسودة قانون للضغط على إيران

ستاركريم، وكالات (عواصم)

وضعت مسودة تشريع بمجلس الشيوخ الأميركي، شروطاً صارمة جديدة للاتفاق النووي مع إيران، منها إعادة فرض العقوبات إذا اختبرت طهران صاروخاً باليستيا قادراً على حمل رأس حربي أو منعت المفتشين النوويين من دخول أي موقع.

ووسط ضغوط أميركية متزايدة على برنامج إيران للصواريخ الباليستية، جدد المرشد علي خامنئي أمس، تأكيده أن القدرات الدفاعية لبلاده «غير قابلة للتفاوض» تزامناً مع إعلان جنرال القيادي في «الحرس الثوري» محمد إسماعيل كوثري عن خطط أمنية جديدة في طهران، في ضوء معلومات استخبارية تفيد بوجود خطط للمعارضة لتنفيذ «عمليات تخريبية» في إشارة إلى تظاهرات ووقفات مطلبية متصاعدة احتجاجاً على عدم تسلم الرواتب وتسوية حقوق مالية. وبدأ إعداد مسودة التشريع الجديد المقترح الذي صاغه عضوا المجلس الجمهوريان بوب كوركر وتوم كوتون بدعم من إدارة ترامب، منذ 13 أكتوبر الحالي عندما رفض الرئيس دونالد ترامب التصديق رسمياً على أن طهران ملتزمة بالاتفاق النووي مع القوة العالمية الكبرى، ودعا الكونجرس إلى صياغة تشريع لتشديد شروط الاتفاق، ومنذ ذلك الحين التقى كوركر بزملائه الديمقراطيين في الشيوخ الذين سيتعين مساندة بعضهم على الأقل للتشريع من أجل تحويله إلى قانون، ويشدد الديمقراطيون على ضرورة أن تعمل واشنطن مع الحلفاء الأوروبيين الذين شاركوا في التوقيع على الاتفاق قبل إدخال أي تغييرات عليه، وكان كوركر، رئيس لجنة العلاقات الخارجية بمجلس الشيوخ، أبلغ رويترز الأسبوع الماضي، بأن إدارة ترامب لا بد أن تعمل عن كثب مع الحلفاء الأوروبيين لدى وضع سياستها الجديدة تجاه إيران.

وتوسع مسودة التشريع المقترح، نطاق تقييم يتعين على الإدارة إصداره بشأن التزام إيران بالاتفاق لتضيف عوامل متعلقة بقضايا من التجارة إلى ما إذا كانت إيران تستخدم الطائرات التجارية المرخصة في الولايات المتحدة لأغراض الطيران غير التجاري، والمسودة تعديل مقترح لقانون مراجعة الاتفاق النووي الإيراني الصادر في 2015. وستعيد على الفور عقوبات علقها الاتفاق إذا ما اعتُبرت إيران قادرة على تطور سلاح نووي خلال عام.

بالتوازي، أعلنت الوكالة الدولية للطاقة الذرية أمس، أن مديرها العام يوكيا أمانو سيلتقي قادة إيران مطلع الأسبوع المقبل، وفي إطار مهمة الوكالة لتحقق ومراقبة لالتزام طهران بالاتفاقية الذرية المبرمة عام 2015. داخلياً، يشهد البرلمان الإيراني جنوب طهران، احتجاجات متواصلة من قبل المعلمين والعمال، احتجاجاً علي عدم تسلم مرتباتهم الشهرية في ضوء أزمة موارد مالية بالبلاد بسبب العقوبات الاقتصادية، وتأثرت أسواق البورصة الإيرانية بتهديدات الرئيس ترامب بفرض عقوبات اقتصادية جديدة على «الحرس الثوري» الذي يستأثر بقسم كبير من شركات التجارة بالداخل والخارج. وذكرت وكالة «ايسنا» الجامعية أمس، أن 4000 من عمال مترو طهران، نظموا وقفة أمام مجلس الشورى، احتجاجاً على قرار إقالتهم وعدم دفع المستحقات المالية، كما تظاهر 1200 عامل من شركة النقل أمام مبنى وزارة العمل احتجاجاً علي تحويل الشركة الحكومية إلي شركة خاصة وعدم تسوية حقوقهم المالية، وكشفت صحيفة «المواطن» الإيرانية أمس، أن وزارة الاقتصاد أعلنت عن أرقام جديدة خطيرة، تفيد بارتفاع مستويات الفقر في البلاد، مبينة نحو 33% من الإيرانيين يعيشون تحت خط الفقر بسبب ارتفاع سعر الدولار مقابل تدني قيمة العملة المحلية.