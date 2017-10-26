العراق يتسلم منفذ ربيعة على الحدود السورية

بغداد، أربيل (الاتحاد، وكالات)

تسلمت القوات العراقية أمس، منفذ ربيعة الحدودي على الحدود السورية شمال غرب العراق، بينما أعلنت هذه القوات تريثها في التقدم من ناحية زمار باتجاه معبر فيشخابور الحدودي مع تركيا وسوريا، حيث ما زالت تجري مفاوضات بين القوات العراقية والبيشمركة. ونفى المتحدث الرسمي لقوات التحالف الدولي العقيد رايان ديلون عزم التحالف توجيـه ضربات على أهداف كرديـة في قضاء مخمور، في حين ردت الخارجية الأميركية على دعوات «الحشد الشعبي» بمغادرة القوات الأميركية للعراق، بأن واشنطن تنفذ عمليات عسكرية في العراق بناء على طلب من الحكومة العراقية.

وقالت المصادر الأمنية أمس، إن «القوات السورية انسحبت من منفذ ربيعة الحدودي باتجاه الأراضي السورية، وإن القوات العراقية تسلمت المنفذ بشكل كامل». ويعتبر منفذ ربيعة الحدودي بين إقليم كردستان سوريا وإقليم كردستان العراق، مهما للغاية، وكان قبل سيطرة تنظيم «داعش» على الموصل، يلعب دوراً مهماً في حركة التجارة بين العراق والإدارة الذاتية في كردستان سوريا.

من جانب آخر، أعلن قائد فرقة الرد السريع اللواء ثامر الحسيني، حيث توجد قواته في زمار شمال غرب الموصل، أن أوامر صدرت من بغداد للقوات العراقية بالتريث في تقدمها باتجاه معبر فيشخابور الحدودي، وأن المفاوضات ما زالت جارية مع عناصر البيشمركة، لإعادة انتشار القوات الاتحادية، بمناطق مختلف عليها بين الجانبين.

إلى ذلك، قال الجيش العراقي أمس، إن قواته بصدد شن هجوم لاستعادة آخر رقعة من الأراضي العراقية لاتزال تحت سيطرة «داعش» في محافظة الأنبار غرب العراق. وذكر بيان لقيادة العمليات المشتركة في بغداد، أن القوات الجوية العراقية أسقطت منشورات على منطقة القائم وراوة عند الحدود الغربية تعلن للسكان أنها «قادمة لتحريركم».

وفي شأن متصل، نفى المتحدث الرسمي لقوات التحالف الدولي العقيد رايان ديلونعزم التحالف توجيـه ضربات على أهداف كرديـة في قضاء مخمور. ونقلت السفارة الأميركية عن ديلون قوله «التحالف الدولي لن ينفذ ضربات على أهداف كردية في مخمور». وأكد أن «المعلومات بهذا الشأن غير صحيحة وأنا لم أدل بهكذا تصريحات»، مضيفاً أن التحالف لا يزال يركز جهوده في قتال داعش.

وفي السياق، ردت المتحدثة باسم الخارجية الأميركية هيذر ناويرت، على دعوة أحد فصائل «الحشد الشعبي» للولايات المتحدة بمغادرة العراق، قائلة إن واشنطن تنفذ عمليات عسكرية في العراق بناء على طلب من الحكومة العراقية.