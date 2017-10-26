اشتداد القتال في دير الزور والنظام السوري يقصف الغوطة

عواصم (وكالات)

قال المرصد السوري لحقوق الإنسان أمس، إن القتال لا يزال مستمراً بشكل عنيف بين قوات النظام والموالين لها من جهة، وعناصر تنظيم «داعش» من جهة أخرى، على محاور في مدينة دير الزور، التي لا يزال التنظيم يسيطر على أقل من 8% من مساحتها، كما دارت اشتباكات متقطعة بين قوات النظام والموالين لها، و«فيلق الرحمن» في محور جوبر - عين ترما في الغوطة الشرقية. في حين طالبت الخارجية السورية، تركيا بسحب قواتها من محافظة إدلب واحترام ما تم التوصل إليه في مفاوضات أستانا.

ورصد المرصد تمكن قوات النظام من تحقيق تقدم في حي الصناعة بدير الزور، حيث سيطرت على أجزاء من الحي، مقلصة سيطرة التنظيم في المنطقة، فيما لا تزال الاشتباكات متواصلة بين الطرفين على محاور في حي العمال ومنطقة حويجة صكر وفي حي الصناعة، وسط استمرار قوات النظام في قصف المنطقة وغارات من الطائرات الحربية، ومعلومات عن خسائر بشرية، مؤكدة جراء القصف والاشتباكات.

من جهة أخرى، قال المرصد، إن اشتباكات متقطعة دارت بين قوات النظام والمسلحين الموالين لها من جهة، وفيلق الرحمن من جهة أخرى في محور جوبر - عين ترما في الغوطة الشرقية، مع ورود أنباء عن خسائر بشرية في صفوف الطرفين.

وأضاف أن الاشتباكات ترافقت مع قصف قوات النظام على مناطق الاشتباك، فيما تعرضت مناطق في بلدة النشابية بالغوطة الشرقية لقصف من قبل قوات النظام، ولم ترد أنباء عن إصابات. وذكر المرصد أنه سقطت عدة قذائف على مناطق في أطراف حي جوبر بمحيط العاصمة دمشق، وبلدة عين ترما بالغوطة الشرقية، أطلقتها قوات النظام مما أدى لأضرار مادية.

وتستهدف قوات النظام المنطقة بشكل يومي بالقذائف وصواريخ أرض-أرض في محاولة للتمهيد لعناصرها للتقدم في المنطقة، على حساب «فيلق الرحمن» المسيطر عليها، وفي محاولة لتوسع مناطق حماية العاصمة. بينما سقطت قذيفة أطلقتها قوات النظام على مناطق في مدينة حرستا، بالغوطة الشرقية، ولم ترد أنباء عن خسائر بشرية، كما تعرضت مناطق في مدينة دوما في الغوطة الشرقية، لقصف من قبل قوات النظام، ولم ترد أنباء عن إصابات.

وفي شأن متصل، شدد نائب وزير الخارجية السوري فيصل المقداد من طهران، بعد اجتماعه مع مستشار مرشد الجمهورية الإيرانية للشؤون الدولية علي أكبر ولايتي، على ضرورة أن تحترم أنقرة مخرجات أستانا، مطالبا إياها بـ «سحب الجيش التركي المحتل من إدلب».

ونقلت وكالة «مهر» الإيرانية عن المقداد قوله أثناء الاجتماع، إن زيارته إلى طهران تعكس عمق العلاقات بين الدولتين بعد الانتصارات الأخيرة، مضيفاً أن «علامات النصر الأخيرة» ليست انتصاراً على الإرهاب فقط، بل وانتصار على من يرغب في التملص من الوثائق الدولية.