اشتداد القتال في دير الزور والنظام السوري يقصف الغوطة

عواصم (وكالات)
قال المرصد السوري لحقوق الإنسان أمس، إن القتال لا يزال مستمراً بشكل عنيف بين قوات النظام والموالين لها من جهة، وعناصر تنظيم «داعش» من جهة أخرى، على محاور في مدينة دير الزور، التي لا يزال التنظيم يسيطر على أقل من 8% من مساحتها، كما دارت اشتباكات متقطعة بين قوات النظام والموالين لها، و«فيلق الرحمن» في محور جوبر - عين ترما في الغوطة الشرقية. في حين طالبت الخارجية السورية، تركيا بسحب قواتها من محافظة إدلب واحترام ما تم التوصل إليه في مفاوضات أستانا.
ورصد المرصد تمكن قوات النظام من تحقيق تقدم في حي الصناعة بدير الزور، حيث سيطرت على أجزاء من الحي، مقلصة سيطرة التنظيم في المنطقة، فيما لا تزال الاشتباكات متواصلة بين الطرفين على محاور في حي العمال ومنطقة حويجة صكر وفي حي الصناعة، وسط استمرار قوات النظام في قصف المنطقة وغارات من الطائرات الحربية، ومعلومات عن خسائر بشرية، مؤكدة جراء القصف والاشتباكات.
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وأضاف أن الاشتباكات ترافقت مع قصف قوات النظام على مناطق الاشتباك، فيما تعرضت مناطق في بلدة النشابية بالغوطة الشرقية لقصف من قبل قوات النظام، ولم ترد أنباء عن إصابات. وذكر المرصد أنه سقطت عدة قذائف على مناطق في أطراف حي جوبر بمحيط العاصمة دمشق، وبلدة عين ترما بالغوطة الشرقية، أطلقتها قوات النظام مما أدى لأضرار مادية.
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وفي شأن متصل، شدد نائب وزير الخارجية السوري فيصل المقداد من طهران، بعد اجتماعه مع مستشار مرشد الجمهورية الإيرانية للشؤون الدولية علي أكبر ولايتي، على ضرورة أن تحترم أنقرة مخرجات أستانا، مطالبا إياها بـ «سحب الجيش التركي المحتل من إدلب».
ونقلت وكالة «مهر» الإيرانية عن المقداد قوله أثناء الاجتماع، إن زيارته إلى طهران تعكس عمق العلاقات بين الدولتين بعد الانتصارات الأخيرة، مضيفاً أن «علامات النصر الأخيرة» ليست انتصاراً على الإرهاب فقط، بل وانتصار على من يرغب في التملص من الوثائق الدولية.