شيخ الأزهر: السعودية تدافع عن العرب والمسلمين

القاهرة (وكالات)

أكد الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر أن المملكة العربية السعودية تقوم بدور هام في خدمة قضايا العرب والمسلمين والدفاع عن تلك القضايا، وقال خلال استقباله السفير أحمد قطان، سفير المملكة العربية السعودية بالقاهرة، إن السعودية بقيادة خادم الحرمين الشريفين، الملك سلمان بن عبدالعزيز، تقوم بدور هام في دعم وخدمة مصالح الأمة العربية والإسلامية والدفاع عن قضاياها، وأشاد شيخ الأزهر بالجهود المميزة التي يقوم بها السفير أحمد قطان لتوطيد العلاقات بين المملكة ومصر، خاصة في التعاون بين الأزهر الشريف والمؤسسات الدينية بالمملكة العربية السعودية.

من جانبه، أكد السفير قطان أن الأزهر الشريف يحظى بمكانة كبيرة في قلوب المسلمين، لدوره البارز في نشر وسطية الإسلام، ومواجهة الفكر المتطرف، وتصحيح المفاهيم المغلوطة، والقضاء على خطاب العنف والتعصب والكراهية، وأعرب السفير السعودي عن تقديره البالغ لشخص الإمام الأكبر ولجهوده في العمل على إقرار السلام الإنساني ونشر ثقافة التسامح والتعايش المشترك بين مختلف دول وشعوب العالم.