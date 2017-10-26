أفريقيا.. وحدود الانخراط الأميركي

كارين عطية*

كان بعض مراقبي الشؤون الأفريقية يتوقعون ألا يضع الرئيس دونالد ترامب وإدارته مهمات التدخل والالتزام في أفريقيا ضمن مقدمة الأولويات. وبصرف النظر عن هفوة الحديث عن «نامبيا» التي كانت موضوع انتقاد في مواقع التواصل الاجتماعي، فإن ترامب نادراً ما يشير إلى القارة السمراء، أو يحدد سياسة واضحة تجاهها. ولكن الآن، بعد أكثر من أسبوعين بعد مقتل أربعة جنود أميركيين في كمين غامض في دولة النيجر، يبدو أن آلة مكافحة الإرهاب الأميركية ربما تتصاعد في أفريقيا.

ووفقاً لتقارير صدرت الأسبوع الماضي، فقد ذكر وزير الدفاع «جيم ماتيس» لبعض كبار المشرعين أن الجيش الأميركي سيدعم جهوده لمكافحة الإرهاب بالتركيز بشكل أكبر على القارة الإفريقية. ورداً على سؤال بشأن النيجر تحديداً، قال السيناتور الجمهوري «ليندسي جراهام» (عن ولاية كارولينا الجنوبية)، من لجنة مجلس الشيوخ المعنية بالخدمات المسلحة، إن مسارات «الحرب تتحول.. سترون تدابير جديدة في أفريقيا.. سترون مزيداً من التدخلات من جانب الولايات المتحدة ضد أعدائنا.. ستكون لديكم قرارات لا تُتخذ في البيت الأبيض وإنما في الميدان».

وقد بدأ كمين النيجر يحتل العناوين الرئيسية بسبب عدم ذكر ترامب للهجمات لمدة 12 يوماً، وطريقة تعامله التي تعرضت لانتقاد خلال اتصال التعزية الذي أجراه مع أرملة الجندي «ديفيد جونسون»، والهجوم الذي شنه أيضاً على النائبة الديمقراطية «فريدريكا ويلسون» على حسابه في تويتر.

ولا تزال هناك أسئلة كثيرة لم يتم الرد عليها بشأن المهمة التي أدتها القوات هناك. وما زلنا غير متأكدين من أي جماعة مسلحة هي المسؤولة عن الهجوم، أو ما إذا كانت القوات الأميركية مسلحة بالقدر الكافي، وكذلك لماذا بقيت جثة «جونسون» يومين في الصحراء. وفي ظل غياب الإجابات، وعدم وجود استراتيجية واضحة ومتماسكة في أفريقيا للبدء فيها، فإن مزيداً من الانخراط والتدخل العسكري الأميركي في أفريقيا يبدو للمنتقدين حقاً فكرة غير ملائمة في الوقت الحالي.

ولكي نكون منصفين، فقد ورثت إدارة ترامب من إدارة أوباما سياسة أفريقية يغلب عليها الطابع العسكري بشكل مفرط، وقد أشرفت الإدارة السابقة على توسيع القيادة الإقليمية الإفريقية وقوات العمليات الخاصة. وتستضيف أفريقيا ثاني أكبر فرقة إقليمية لقوات العمليات الخاصة بعد الشرق الأوسط. وقد ارتفعت نسبة القوات الخاصة المنتشرة في أفريقيا بنسبة من 3- 17% بين عامي 2010- 2016.