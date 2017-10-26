جناح الإمارات في «بينالي البندقية» يعزز شراكاته المحلية

أبوظبي (الاتحاد)

أعلن الجناح الوطني لدولة الإمارات العربية المتحدة في بينالي البندقية عن تنظيم سلسلة من الفعاليات والأحداث ضمن برنامجه العام خلال شهري أكتوبر ونوفمبر، تضم جلسات نقاش وعروضاً سينمائيةً وورش عمل وغير ذلك من الأنشطة الأخرى. ويجري تنظيمها في جميع أنحاء دبي والشارقة بما يتماشى مع سياق موضوعات المعرض الحالي لدولة الإمارات في بينالي البندقية بعنوان «حجرة ورقة مقص: ممارسات اللعب والأداء»، الذي يسدل الستار في 26 نوفمبر المقبل.

وقالت خلود العطيات، مدير الفنون والثقافة والتراث في «مؤسسة سلامة بنت حمدان آل نهيان»، التي تتولّى مهام المفوّض الرسمي للجناح الوطني لدولة الإمارات في بينالي البندقية: «إن هذا البرنامج المليء بالفعاليات والأحداث، يفتح الباب أمام المجتمع المحلي للمشاركة في الحوار وتفعيل دورهم في طرح الأفكار حول معرض هذا العام. وتأتي جهود إعداد جيل جديد من كوادر الثقافة والفنون وتعزيز مهارات المهتمين بهذا القطاع في دولة الإمارات في صميم رؤيتنا، وذلك من خلال البرامج العامة والمبادرات بما فيها برنامج التدريب في البندقية الذي يتيح للشباب فرصة العمل داخل معرض الجناح الوطني في بينالي البندقية على مدار شهر كامل».

وكلّف الفنانة والكاتبة الإماراتيّة هند مزينة من أجل تنظيم برنامج من الفعاليات والجلسات الحوارية بعنوان «مفهوم الانتماء والوطن: الطعام، الموسيقا، الرياضة» يتناول عدة موضوعات بالتناغم مع سياق معرض «حجرة ورقة مقص: ممارسات اللعب والأداء»، بما يسهم في ترسيخ شعور الانتماء لوطن ومجتمع. وعقب إقامة فعاليتين بنجاح في أبوظبي، ينظّم الجناح الوطني فعاليات في دبي والشارقة تشمل جلسات حوار مع الدي جي شادي ميغالا والصحفي عثمان سامي الدين المتخصص في تغطية أخبار رياضة الكريكت إلى جانب صحفي «ذا ناشيونال» جون دينيهي، إضافة إلى عرض فيلمين وثائقيين بعنوان «القطط الصغيرة» (Les Petits Chats) و«أنوار روما».

ودعا الجناح الوطني لدولة الإمارات المؤسسات الثقافية للمشاركة في توسيع نطاق موضوعات التقييم الفني للمعرض ضمن برامجها الخاصة، وقد شاركت بالفعل عدة مؤسسات بارزة بدولة الإمارات بما فيها «مؤسسة تشكيل» و«مؤسسة السركال أفينيو» و«معرض421» ورواق الفن بجامعة نيويورك أبوظبي.