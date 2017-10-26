مستويات قياسية متدنية للريال اليمني أمام الدولار

صنعاء (رويترز)

سجل الريال اليمني أدنى مستوى له أمام الدولار في السوق السوداء، بعد شهرين من تحرير البنك المركزي لسعر صرف العملة الوطنية، مع استمرار الصراع في اليمن. فبعد سنوات من عدم الاستقرار الاقتصادي والسياسي يتم تداول الدولار الواحد مقابل نحو 400 ريال يمني.

ويعتمد اليمن على استيراد نحو 90 في المئة من المواد الغذائية، وأدى خفض قيمة الريال إلى عدم قدرة كثير من اليمنيين على شراء المواد الغذائية التي ارتفع سعرها بشكل كبير. وقال البنك المركزي في عدن في أغسطس الماضي: «إنه قرر تعويم الريال، وأمر البنوك بالتعامل بسعر السوق، في خطوة تهدف إلى دعم النظام المالي».