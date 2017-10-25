كلُّ يوم ظفرتُ فيه بنفسي.. جميل

تقديم واختيار ــ عصام أبو القاسم

خلف الكاتب والشاعر والناقد العصامي الراحل عباس محمود العقاد (1889- 1964) إنتاجاً كثيفاً في شتى ضروب المعرفة. ثمة نحو مئة من العناوين التي ألفها ونشرها وأعيد نشرها على مدار العقود الماضية حملت اسمه وأشاعته ورسخته في الوسط الثقافي العربي رسوخاً ظاهراً. كتب العقاد، الذي عُرف شاعراً ورائداً في طرح مفاهيم التجديد والتجدد في الشعرية العربية الحديثة، في الفكر والعلم والفلسفة، كما كرس تجربة مهمة في استعادة وقراءة وطرح سير العديد من الأسماء الدينية والثقافية والفلسفية التي أحدثت فرقاً في تاريخ الإنسانية. اتسم الخطاب النقدي للعقاد، الذي اجتهد وثابر وتحصل ما تحصل من معارف كفاحاً شخصياً ومن دون عون أكاديمي، بالعمق واللوذعية والجرأة، كما اتسمت مقالاته في شؤون المجتمع والحياة بطابع بلاغي ملحوظ وبرؤى مثيرة وجدلية. في ما يلي مختارات من متنه الثري والمتنوع.

العمل

«وقت الفراغ» هو الوقت الذي بقي لنا لنملكه ونملك أنفسنا فيه بعد أن قضينا وقت العمل مملوكين مسخرين لما نزاوله من شواغل العيش وتكاليف الضرورة.

عقل

المعارف التي نجمعها من التجارب والكتب محصول نفيس ولكنه محصول لا يفيدنا ما لم نغربله ونوزعه على مواضعه من خزائن العقل والضمير.