«العقار والاستثمار» يقودان ارتفاع المؤشرات المحلية

حاتم فاروق (أبوظبي)

واصلت الأسهم المحلية الأداء الإيجابي بنهاية جلسة تعاملات أمس، مدفوعة بقوة شرائية استهدفت أسهم العقار والاستثمار، وارتفاع وتيرة السيولة، ما ساهم في إغلاق مؤشرات الأسواق المالية المحلية بالمنطقة الخضراء، وسط حالة من الزخم والتفاؤل سادت أوساط المستثمرين، بدعم من الإعلان عن نتائج مالية إيجابية للشركات المدرجة.

وسجلت قيمة تداولات المستثمرين في الأسواق المالية المحلية بنهاية جلسة أمس، نحو 674.4 مليون درهم، بعدما تم التعامل على أكثر من 407.9 مليون سهم، من خلال تنفيذ 5124 صفقة، حيث تم التداول على أسهم 65 شركة مدرجة، ارتفع منها 26 سهماً، فيما تراجعت أسعار 23 سهماً، وظلت أسعار 16 سهماً على ثبات عند الإغلاق السابق.

وأنهى مؤشر سوق أبوظبي للأوراق المالية، جلسة أمس، على ارتفاع طفيف بنسبة 0.07%، مستهدفاً مستوى 4500 نقطة، ليغلق عند مستوى 4499 نقطة، بعدما تم التعامل على أكثر من 81.1 مليون سهم، بقيمة إجمالية تجاوزت الـ106.1 مليون درهم، من خلال تنفيذ 902 صفقة، حيث تعامل المستثمرون على أسهم 28 شركة مدرجة، ارتفع منها 10 أسهم، فيما تراجعت أسعار 9 أسهم، وظلت أسعار 9 أسهم أخرى على ثبات عند الإغلاق السابق.

وواصل مؤشر سوق دبي المالي الارتفاع مدعوماً بارتفاع عدد من الأسهم القيادية والمنتقاة، وفي مقدمتها أسهم «دبي للاستثمار» و«إعمار»، فضلاً عن سهم «سلامة» ليغلق مع نهاية الجلسة على ارتفاع بلغت نسبته 0.66% عند مستوى 3665 نقطة، بعدما تعامل المستثمرون على أكثر من 326.8 مليون سهم، بقيمة تداولات بلغت 568.3 مليون درهم، من خلال تنفيذ 4222 صفقة، حيث تم التعامل على أسهم 37 شركة مدرجة، ارتفع منها 16 سهماً، فيما تراجعت أسعار 14 سهماً، وظلت أسعار 7 أسهم على ثبات عند الإغلاق السابق.