«دبي للخدمات المالية» تستضيف قمة التكنولوجيا المالية

دبي (الاتحاد)

تستضيف سلطة دبي للخدمات المالية وبالتعاون مع مؤسسة نسيبة، لتيسير الأعمال، القمة السنوية الثانية للتكنولوجيا المالية والتي من المقرر انعقادها في نهاية أكتوبر الجاري في فندق بارك حياة دبي. توفر القمة منبراً لصناع القرارات في المنطقة في مجال الخدمات المصرفية والمالية والتأمين بهدف مناقشة وتقييم آخر التطورات في التكنولوجيا المالية (فينتك).

وتعقد القمة تحت شعار «تحويل مؤسسات الخدمات المصرفية والمالية والتأمين»، وستستعرض كلمات من قادة الفكر في هذا المجال، فضلاً عن لقاءات واجتماعات بين مقدمي حلول التكنولوجيا المالية وكبار التنفيذيين في مؤسسات الخدمات المصرفية والمالية والتأمين، والذين يسعون لاعتماد حلول التكنولوجيا المالية. كما سيستمع الحضور إلى فريق من الخبراء البارزين الذين سيناقشون آخر التطورات والابتكارات في التكنولوجيا المالية بما في ذلك مجالات الذكاء الاصطناعي، وبلوك تشين، والمدفوعات الرقمية، والأمن الإلكتروني.