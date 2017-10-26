8.09 مليار درهم صافي أرباح «أبوظبي الأول» خلال 9 أشهر

أبوظبي (الاتحاد)

ارتفع صافي أرباح مجموعة بنك أبوظبي الأول للأشهر التسعة الأولى بنسبة 2%، ليصل إلى 8.09 مليار درهم، مقارنة مع الفترة نفسها من العام الماضي، بعد استبعاد الأرباح الاستثنائية من بيع العقارات، وبانخفاض 4% في الربع الثالث من العام الحالي، مقارنة مع الفترة نفسها من 2016.

كما سجل صافي أرباح المجموعة خلال الربع الثالث من عام 2017 ارتفاعاً بنسبة 2% إلى 2.61 مليار درهم أرباح الربع الثالث، مقارنة مع الربع الثاني، وذلك بفضل التحسن الملحوظ لتكلفة المخاطر، وضبط التكاليف، بالإضافة إلى تحقيق فوائد الاندماج في وقت أقل من الخطة الموضوعة. وسجل صافي أرباح المجموعة 4% انخفاضاً بعد استبعاد بيع العقارات الاستثمارية لمرة واحدة، وانخفاضاً بنسبة 18%، مقارنة مع الربع الثالث من عام 2016.

وحسب بيان أمس، يتمتع البنك بسيولة جيدة، حيث بلغ معدل القروض إلى الودائع 86.6% بحلول نهاية شهر سبتمبر 2017، بالإضافة إلى ذلك، يتمتع بنك أبوظبي الأول برأسمال قوي، حيث ارتفع معدل حقوق الملكية - الشق الأول ليصل إلى 14.6%، مقارنة مع 13.8% خلال الأشهر التسعة الأولى من العام الماضي.

وسجل إجمالي الأصول ارتفاعاً بنسبة 2%، مقارنة مع الفترة نفسها من العام الماضي، وأدى التحسن في أداء الميزانية العمومية إلى انخفاض الأصول المرجحة بالمخاطر بنسبة 3%. ونتيجة لذلك، حققت المجموعة عوائد مميزة بعد احتساب نسبة المخاطر مع استقرار نسبة عوائد الأصول المرجحة بالمخاطر عند 2.2%، مقارنة مع الفترة نفسها من العام الماضي.