القمة العالمية للاقتصاد الأخضر 2017 تختتم أعمالها بإعلان دبي الرابع

فهد الأميري (دبي)
أطلق سعيد محمد الطاير، نائب رئيس المجلس الأعلى للطاقة في دبي والعضو المنتدب الرئيس التنفيذي لهيئة كهرباء ومياه دبي ورئيس القمة العالمية للاقتصاد الأخضر «إعلان دبي 2017» الرابع، حيث عبّر فيه عن شكره وتقديره لصاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي رعاه الله، على حضوره ورعايته الكريمة للقمة.
وكانت القمة العالمية للاقتصاد الأخضر اختتمت أمس فعاليات دورتها الرابعة، والتي أقيمت برعاية وحضور صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، تحت شعار «تعزيز الابتكار، قيادة التغيير».
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وفي ختام فعاليات القمة، أشار الطاير إلى أن إعلان دبي يعكس الجهود والمساعي الحثيثة التي تبذل لجعل دبي عاصمة عالمية للاقتصاد الأخضر، معدداً الإنجازات التي تحققت خلال السنوات الماضية والالتزامات التي خرجت بها القمة للعام المقبل، مؤكدا أن دبي برهنت للعالم أنها تفي دوماً بوعودها، حيث تواصل مساعيها الحثيثة لتكون عاصمة عالمية للاقتصاد الأخضر، ترسيخاً لمكانتها كنموذج عالمي يُحتذى به في مجالات الشراكات والتمويل الأخضر.
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واختتم إعلان دبي الرابع بالتنويه بأهمية دور الشباب ومساهماتهم الفعالة في دفع مسيرة الاقتصاد الأخضر ولا سيما أن شباب اليوم هم قادة الغد وحملة مشاعل التغيير لمستقبل أفضل لنا وللأجيال القادمة. كما توجه الطاير بالشكر لجميع المشاركين والداعمين والشركاء والرعاة على دعمهم الفعال في إنجاح فعاليات القمة العالمية للاقتصاد الأخضر لدورة هذا العام.