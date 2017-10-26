القمة العالمية للاقتصاد الأخضر 2017 تختتم أعمالها بإعلان دبي الرابع

فهد الأميري (دبي)

أطلق سعيد محمد الطاير، نائب رئيس المجلس الأعلى للطاقة في دبي والعضو المنتدب الرئيس التنفيذي لهيئة كهرباء ومياه دبي ورئيس القمة العالمية للاقتصاد الأخضر «إعلان دبي 2017» الرابع، حيث عبّر فيه عن شكره وتقديره لصاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي رعاه الله، على حضوره ورعايته الكريمة للقمة.

وكانت القمة العالمية للاقتصاد الأخضر اختتمت أمس فعاليات دورتها الرابعة، والتي أقيمت برعاية وحضور صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، تحت شعار «تعزيز الابتكار، قيادة التغيير».

واستقطبت القمة مشاركة العديد من المتحدثين العالميين، إضافة إلى عدد من كبار الشخصيات والمسؤولين وممثلي المؤسسات الحكومية وممثلي الوسائل الإعلامية والخبراء والأكاديميين.

وفي ختام فعاليات القمة، أشار الطاير إلى أن إعلان دبي يعكس الجهود والمساعي الحثيثة التي تبذل لجعل دبي عاصمة عالمية للاقتصاد الأخضر، معدداً الإنجازات التي تحققت خلال السنوات الماضية والالتزامات التي خرجت بها القمة للعام المقبل، مؤكدا أن دبي برهنت للعالم أنها تفي دوماً بوعودها، حيث تواصل مساعيها الحثيثة لتكون عاصمة عالمية للاقتصاد الأخضر، ترسيخاً لمكانتها كنموذج عالمي يُحتذى به في مجالات الشراكات والتمويل الأخضر.

وبخصوص التمويل الأخضر، أوضح الطاير:»التمويل الأخضر هو أحد المسارات الرئيسة الخمسة التي ترتكز عليها استراتيجية دبي للطاقة النظيفة 2050 التي أطلقها صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، في العام 2015. وتضمنت الاستراتيجية إنشاء «صندوق دبي الأخضر» بقيمة 100 مليار درهم، وذلك لتمويل الاستثمار في قطاع الطاقة النظيفة من خلال شراكات مع المؤسسات المالية؛ بهدف توفير حلول تمويلية مبتكرة لدعم المشاريع الخضراء على المستويين المحلي والعالمي. وفي هذا الصدد، تم خلال افتتاح القمة الإعلان عن تعاون مشترك بين هيئة كهرباء ومياه دبي وشركة الصكوك الوطنية لإطلاق أول صندوق تمويلي أخضر بقيمة تتجاوز 2.4 مليار درهم والذي سيكون له ذراع يتوافق مع أحكام الشريعة الإسلامية، وهو ما يعد خير دليل على مساعي والتزام الدولة بتعزيز التمويل الأخضر».

واختتم إعلان دبي الرابع بالتنويه بأهمية دور الشباب ومساهماتهم الفعالة في دفع مسيرة الاقتصاد الأخضر ولا سيما أن شباب اليوم هم قادة الغد وحملة مشاعل التغيير لمستقبل أفضل لنا وللأجيال القادمة. كما توجه الطاير بالشكر لجميع المشاركين والداعمين والشركاء والرعاة على دعمهم الفعال في إنجاح فعاليات القمة العالمية للاقتصاد الأخضر لدورة هذا العام.