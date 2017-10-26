«كهرباء ومياه أبوظبي» تستعرض مع «ماروبيني» سير الأعمال في «نور»

أبوظبي (الاتحاد)

استعرض عبد الله علي مصلح الأحبابي رئيس مجلس إدارة هيئة مياه وكهرباء أبوظبي وفوميا كوكوبو الرئيس التنفيذي لشركة ماروبيني كوربوريشن اليابانية، بحضور الدكتور سيف صالح الصيعري مدير عام هيئة مياه وكهرباء أبوظبي بالإنابة، مجريات العمل في مشروع محطة نور أبوظبي الذي تقوم شركة ماروبيني بتنفيذه، ضمن ائتلاف يضمها مع شركة جينكو سولار الصينية، وفقا لنموذج مشاريع المنتج المستقل التي نفذتها الهيئة، حيث تمتلك الهيئة وحكومة أبوظبي نسبة 60% من المشروع، في حين تتقاسم كل من شركتي ماروبيني اليابانية وجينكو سولار الصينية نسبة الـ 40% المتبقية. وتم خلال اللقاء استعراض مجريات العمل في مشروع محطة نور أبوظبي، حيث أعرب الأحبابي عن تقديره لالتزام شركة ماروبيني بتنفيذ المشروع باعتبارها شريكا استراتيجيا للهيئة، مشيرا إلى أهمية تحقيق التشغيل التجاري للمشروع حسب الجدول الزمني المعتمد.

وأكد ضرورة إتاحة الفرصة أمام المهندسين والفنيين من أبناء دولة الإمارات ليسهموا في تنفيذ هذا المشروع الاستراتيجي باعتباره أكبر مشروع مستقل للطاقة الشمسية على مستوى العالم، ما يستدعي مشاركة أبناء دولة الإمارات في تنفيذه وتوفير الفرصة أمامهم للتطور واكتساب الخبرة اللازمة للمساهمة في النهضة التي تشهدها إمارة أبوظبي، وبخاصة قطاع الطاقة والطاقة المتجددة. كما أشاد بشركة ماروبيني كوربوريشن، ودورها في تنفيذ عدة مشاريع حيوية للهيئة على مدى السنوات الماضية باعتبارها شريكا أساسيا للهيئة في مشاريع المنتج المستقل التي تنفذها الهيئة ضمن برنامج خصخصة قطاع الماء والكهرباء في الإمارة، وفقا لرؤية الحكومة الرشيدة.

وفي السياق نفسه أشار الدكتور سيف صالح الصيعري إلى حرص الهيئة على تعزيز الشراكة الاستراتيجية مع شركة ماروبيني، موضحا أن هذا المشروع كان له أثر كبير في سوق الطاقة الكهروضوئية في العالم، من خلال جذب أنظار كبار مطوري الطاقة الشمسية في العالم، حيث حقّقَ عملية تنافسية لم يشهدها السوق من قبل.