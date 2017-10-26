«هيئة التأمين»: نمو الأقساط %10 إلى 44 مليار درهم بنهاية 2017

حاتم فاروق (أبوظبي)
توقعت هيئة التأمين أن يشهد قطاع التأمين في الدولة نمواً بنسبة تتراوح ما بين 8 إلى 10% في نهاية العام الجاري، مقارنة بنسبة نمو بلغت 8.3% خلال عام 2016، بحسب إبراهيم عبيد الزعابي مدير عام هيئة التأمين.
وقال الزعابي في تصريحات للصحفيين على هامش «قمة أبوظبي العالمية للتكنولوجيا المالية» مؤخراً، إن إجمالي الأقساط المكتتبة وصل إلى 40 مليار درهم في العام المنصرم، متوقعاً زيادتها لتصل إلى 44 مليار درهم بنهاية 2017.
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وأضاف الزعابي أن هيئة التأمين انتهت من صياغة تعديلات مشروع قانون إنشاء هيئة التأمين وتنظيم أعماله، ومن المتوقع صدوره في الربع الأول من العام المقبل، موضحاً أن التعديلات على القانون أعطت صلاحيات أكثر للهيئة، كما تضمنت التعديلات تأسيس صندوق للتعويضات التأمينية، فضلاً عن تأسيس لجنة لفض المنازعات والخلافات الناشئة بين شركات التأمين، وحملة الوثائق.
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