«هيئة التأمين»: نمو الأقساط %10 إلى 44 مليار درهم بنهاية 2017

حاتم فاروق (أبوظبي)

توقعت هيئة التأمين أن يشهد قطاع التأمين في الدولة نمواً بنسبة تتراوح ما بين 8 إلى 10% في نهاية العام الجاري، مقارنة بنسبة نمو بلغت 8.3% خلال عام 2016، بحسب إبراهيم عبيد الزعابي مدير عام هيئة التأمين.

وقال الزعابي في تصريحات للصحفيين على هامش «قمة أبوظبي العالمية للتكنولوجيا المالية» مؤخراً، إن إجمالي الأقساط المكتتبة وصل إلى 40 مليار درهم في العام المنصرم، متوقعاً زيادتها لتصل إلى 44 مليار درهم بنهاية 2017.

وأوضح أن أوضاع شركات التأمين المحلية بدأت في التحسن بعد صدور عدد من القوانين والتشريعات مؤخراً، منوهاً بأن التعليمات الجديدة أعطت طمأنينة أكثر في القطاع وجعلته أكثر جذباً للاستثمارات من ذي قبل، لافتاً في هذا الصدد إلى الانتهاء من إعداد مشروع تعليمات ملزمة لتنظيم عمليات تسويق وبيع وثائق التأمين من خلال المصارف، بالتعاون والتنسيق مع مصرف الإمارات المركزي، وشركات التأمين العاملة بالسوق المحلي واتحاد المصارف، وهو ما يعرف بـ«التأمين المصرفي».

وأضاف الزعابي أن هيئة التأمين انتهت من صياغة تعديلات مشروع قانون إنشاء هيئة التأمين وتنظيم أعماله، ومن المتوقع صدوره في الربع الأول من العام المقبل، موضحاً أن التعديلات على القانون أعطت صلاحيات أكثر للهيئة، كما تضمنت التعديلات تأسيس صندوق للتعويضات التأمينية، فضلاً عن تأسيس لجنة لفض المنازعات والخلافات الناشئة بين شركات التأمين، وحملة الوثائق.