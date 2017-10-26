«إكسبو 2020 دبي» يوقع اتفاقيات رسمية للمشاركة مع 29 دولة

دبي (الاتحاد)

وقع «إكسبو 2020 دبي» اتفاقيات رسمية مع 29 دولة خلال اجتماع المشاركين الدوليين، الذي اختتمت أعماله السبت المنصرم، كما تم تأكيد مشاركة أكثر من 150 دولة حتى الآن سواء بالإعلان أو بإبداء النية.

ويتطلع فريق إكسبو 2020 دبي إلى استقطاب أكثر من 200 مشارك من 180 دولة، إضافة إلى منظمات متعددة الأطراف وشركات كبرى ومؤسسات تعليمية، ويتميز «إكسبو 2020 دبي» عن بقية معارض إكسبو العالمية السابقة بتطبيق سياسة جناح واحد لكل دولة، لتعزيز قدرة الدول على العرض، وكانت لوكسمبورج الدولة الأولى التي وقعت رسمياً للمشاركة في «إكسبو 2020 دبي» قبل انعقاد الاجتماع الدولي للمشاركين، وخصصت 108 ملايين درهم لاستثمارها في جناحها، ليصل عدد جميع الدول التي وقعت رسمياً إلى 30 دولة، يضاف إليها 10 دول أكدت نيتها المشاركة وأعلنتها دون أن توقع عقداً بذلك، بينما وصل عدد الدول التي أكدت نيتها المشاركة دون إعلان إلى 110 دول، وبذلك يصل العدد إلى نحو 150 دولة سواء بالتوقيع أو إبداء النية أو إعلانها أو التوقيع رسمياً.

تمكين الدول

يهدف «إكسبو 2020 دبي» إلى تمكين كل الدول من تمثيل نفسها على أكمل وجه في أجنحة تزخر بمحتوى هادف يجسد أصالتها وهويتها الوطنيّة، ويشتمل المعرض على قسم مخصص للمشاركين الدوليين، لتشجيع الدول على المشاركة ومساعدتهم على الاستفادة قدر المستطاع من المشاركة، فإذا اقتضت الحاجة الحصول على رخصة بناء أو تأشيرة زيارة، أو توصيل الكهرباء أو تخليص جمركي، أو حجز مكان في الموقع خلال الحدث أو تنظيم احتفالات اليوم الوطني الخاصة بالبلد المشارك، فإن ذلك كله يمكن القيام به من خلال البوابة الإلكترونية للحدث بلغات عديدة، وبوابة المشاركين هي محطة متكاملة لكل الاحتياجات وقناة للتفاعل والتواصل عبر رحلة «إكسبو 2020» بدءاً من اليوم، وخلال الحدث وبعد إسدال الستار عليه.