الصمت.. كلام الروح الأبكم

نبيل سليمان

يبحث الراوي في رواية عبده وازن «البيت الأزرق» عن خاتمة للرواية التي يكتبها، ويتعثر في بحثه. ولعلكم تذكرون أن ماركيز قرر ألا ينشر روايته «نلتقي في آب» لأن ما ختمها به لم يقنعه، فكأنما هي إذن بلا خاتمة، أو كأنما ظل يتعثر في بحثه عن خاتمة حتى رحل.

نحن إذن في رواية «البيت الأزرق» أمام لعبة المخطوطة التي لم تكتمل، بالأحرى أمام لعبة الرواية التي تنكتب أمام القارئ، وهي تفكر في نفسها، ولنقل: لعبة (الميتا رواية) التي ستتضاعف بشروع الراوي بكتابة/ إعادة كتابة رواية أخرى كتبها غيره، كما سنرى، لنكون أمام لعبة أخرى هي لعبة الرواية في الرواية.

المخطوطة

للراوي الذي سندعوه من بعد بالكاتب، قريبة تعمل في جمعية تعنى بالسجناء، ويرأسها الأب جورج نادر ذو الدالّة في السجن. وتُحضِّر القريبة (ندى) للكاتب مخطوطة كي يبدي الرأي فيها ويعدها للنشر، فيحدثنا عن أنه ألف أربعة كتب لسواه، تحت وطأة حاجته للمال، مثله مثل الكاتب بالأجرة، أو (الزنجي) كما يصف الفرنسيون الكاتب السري أو الغفل.