أبوظبي جراند سلام للجودو تنطلق اليوم بمشاركة 47 دولة

محمد سيد أحمد (أبوظبي)

تحت رعاية سمو الشيخ هزاع بن زايد آل نهيان، نائب رئيس المجلس التنفيذي لإمارة أبوظبي، تفتتح في الخامسة مساء اليوم بصالة آيبيك أرينا، بمدينة زايد الرياضية في أبوظبي بطولة جراند سلام أبوظبي للجودو 2017، التي ينظمها ويدعمها مجلس أبوظبي الرياضي، بالتعاون مع اتحاد المصارعة والجودو، وبإشراف الاتحاد الدولي للجودو.

وتستمر البطولة التي تشارك فيها 47 دولة يمثلها 277 لاعباً ولاعبة، حتى السبت المقبل، وتقام منافساتها يومياً على فترتين صباحية للتصفيات ومسائية للنهائيات، ويعقبها تتويج الفائزين بالمراكز الأولي في الأوزان المختلفة.

وكانت طاجيكستان قد استبعدت من قرعة البطولة لعدم الحضور، لتكون الدولة الثالثة التي تغادر البطولة قبل انطلاقتها بعد مصر والأردن.

وتعتبر بطولة الجراند سلام ثاني أكبر بطولات الاتحاد الدولي للجودو، وتقام بجانب أبوظبي في باريس وموسكو وباكو - طوكيو التي تستضيف الجولة الختامية لهذا الموسم يومي 2 و3 ديسمبر المقبل، في ختام بطولات موسم الجودو الكبرى.