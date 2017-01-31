«داعش» يقصف شرق الموصل وغارات التحالف تقتل 7 مدنيين

سرمد الطويل، وكالات (بغداد)

قالت مصادر أمنية عراقية، أمس إن خمسة أشخاص قتلوا وأصيب خمسة، بينهم أطفال، في قصف لتنظيم «داعش» بقذائف الهاون على الجانب الشرقي من مدينة الموصل بمحافظة نينوى.

وقالت المصادر إن جنديين عراقيين قتلا ودمرت عربة همر للجيش العراقي خلال اشتباكات في حي السلام جنوب الموصل، وأضافت أن قتلى وجرحى من القوات العراقية سقطوا خلال محاولتهم التقدم إلى قرية القبة شمال غرب الموصل.

من جهة أخرى، أعلنت مصادر محلية أن الجانب الغربي من الموصل تعرض صباح أمس، لقصف من طائرات التحالف، تسبب في دمار كبير في المواقع المستهدفة .

وكان الرائد في قوات جهاز مكافحة الإرهاب سلام عبد اللطيف العبار قد قال في وقت سابق «طائرات التحالف الدولي وجهت السبت الماضي ثلاث ضربات دقيقة لعمارة في شارع الدواسة التجاري وسط الموصل، يتخذها تنظيم «داعش» مقراً لما يسمى «ديوان الأمنية»، مما أسفر عن تدمير العمارة ومقتل من فيها من المسلحين.