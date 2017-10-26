بورتو يخطط للتخلص من كاسياس

أنور إبراهيم (القاهرة)

يبدو أن أيام إيكر كاسياس حارس المرمى الإسباني الشهير، باتت معدودة مع فريقه البرتغالي بورتو، إذ غاب عن حراسة مرمى الفريق للمباراة الرابعة على التوالي، حيث جلس احتياطياً على دكة البدلاء، وذكرت صحيفة «البايس» أن إدارة نادي بورتو متصدر الدوري البرتغالي، تريد التخلص من الحارس الإسباني خلال فترة الانتقالات الشتوية المقبلة، بسبب راتبه الضخم، ومنعاً للدخول في مشكلات إضافية مع الاتحاد الأوروبي لكرة القدم «يويفا»، بسبب مخالفة قواعد اللعب النظيف من الناحية المالية.

يأتي هذا في الوقت الذي كان كاسياس قد بدأ فيه مباريات الدوري بشكل ممتاز، في محاولة منه لاستعادة كامل لياقته البدنية والفنية والذهنية، على أمل مشاركة منتخب بلاده في مونديال روسيا 2018، ولعل هذا ما دفعه للقيام بتدريبات عنيفة لإنقاص وزنه واستعادة رشاقته.

الجدير بالذكر أن سيرجيو كونشيساو أوليفيرا المدير الفني للفريق، كان يردد دوماً أنه ما زال يفضل كاسياس على الحارس الآخر جوزيه سا.. فمن أين جاءت المشكلة إذن؟ تقول صحيفة «البايس» إن إدارة بورتو قررت على ما يبدو دفع الحارس الإسباني نحو الجلوس على دكة البدلاء تمهيداً لرحيله النهائي، ويذكر في هذا الصدد أن كاسياس استفاد من بند في عقده يربط استمراره مع الفريق حتى يونيه القادم، بمستوى أدائه وفورمته، مع استمراره في الحصول على أعلى راتب في الفريق «نحو 5 ملايين يورو».

ولأن النادي البرتغالي مستهدف من جانب «يويفا» لارتكابه مخالفات سابقة، فيما يتعلق بعقود اللاعبين وضم لاعبين قصّر، فقد عقد العزم على أن ينفذ مخططه لرحيل كاسياس خلال «الميركاتو الشتوي» القادم، وكانت بعض التقارير الصحفية البرتغالية قد أشارت إلى أن المدير الفني للفريق استبعد كاسياس من التشكيلة الأساسية، وأجلسه احتياطياً بسبب مخالفته لتعليماته الخاصة بحدود استخدام الهاتف الجوال، خلال تجمعات الفريق للتدريب أو في المعسكرات، وتعمده استخدامه في الأوقات غير المسموح للاعبين باستخدامه فيها، الأمر الذي أثار غضب واستياء مدربه. صحيح أن أوليفيرا لم يحظر استخدام الهاتف الجوال نهائياً، إلا إنه حدد استخدامه بأوقات معينة وهو ما لم يحترمه كاسياس فتم حرمانه من اللعب أساسياً.المعروف أن كاسياس المولود في 20 مايو 1981 «36 عاماً» من خريجي مركز تدريب ريال مدريد، ولعب في جميع مراحل الناشئين بالنادي والمنتخب الإسباني، وصعد إلى الفريق الأول عام 1999 حتى 2015، حيث انتقل بعدها إلى نادي بورتو البرتغالي.وقاد كاسياس منتخب بلاده للفوز بكأس العالم 2010 بجنوب أفريقيا، ويعتبر عام 2012 أفضل أعوامه الكروية، حيث فاز خلاله بالدوري الإسباني مع ريال مدريد وببطولة كأس الأمم الأوروبية مع منتخب بلاده.