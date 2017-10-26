بوفون.. نقطة النهاية

مراد المصري (دبي)

رغم يقين الجماهير الإيطالية خصوصاً ومحبيه حول العالم، أن هذا الموسم هو الأخير للحارس الإيطالي جيانلويجي بوفون، تحديداً على صعيد مسيرته مع منتخب «الآزوري»، فإنها أبقت في داخلها أمنية خفية باستمراره مع يوفنتوس لموسم آخر على أقل تقدير، لكن «السوبرمان» قطع الشك باليقين، حينما أعلن رسمياً نيته اعتزال اللعب تماماً في نهاية الموسم الحالي.

ويأتي هذا في الوقت الذي اعترف فيه بوفون، أن الأمر الوحيد للتفكير بالتراجع عن قرار الاعتزال لموسم أو نصف موسم على الأقل، سيكون بتتويج يوفنتوس بلقب دوري أبطال أوروبا الموسم الحالي، حيث سيسعى للبقاء مع الفريق في محاولة الفوز بلقب كأس العالم للأندية، لتكون محطة مونديال أبوظبي هي الأخيرة في مسيرته. وجاء إعلان بوفون نهاية مشواره وسط حالة من الحزن التي خيمت على عشاق الساحرة المستديرة، حتى من منافسي اليوفي، لأن بوفون لم يكن يوماً ما ملكاً ليوفنتوس وحده، ولكنه بقي دائما ملكاً لكل الجماهير العاشقة لكرة القدم، ومثالاً لأي فتى صاعد يتمنى أن يرتدي القفازين ويصبح حارساً للمرمى.

وتمتلئ خزائن بوفون بألقاب عديدة، فهو المتوج بكأس العالم مع منتخب بلاده عام 2006، وحصد لقب الدوري الإيطالي 10 مرات، بحسبة الجماهير، و8 بالسجلات الرسمية، إلى جانب إنجازات عديدة، لكن الحارس كسب قلوب الجماهير ومحبتها أكثر مما فعل على أرض الملعب، بسبب مواقفه ومبادئه التي لم يتخل عنها، وجعلت منه رمزاً للروح الرياضية في زمن التعصب الكروي.

على صعيد يوفنتوس، فإنه كسب قلوب الجماهير، حينما رفض التخلي عن الفريق عقب مشكلة «الكالتشيوبولي» الشهيرة عام 2006، حيث قرر وقتها البقاء مع «السيدة العجوز»، رافضاً كل الإغراءات من ميلان وبرشلونة، وفضل أن يكمل مسيرته، حيث عرف النجومية، كما أنه صمد هناك سنوات طويلة عانى خلالها الفريق القحط، لكنه صبر حتى أثمر ذلك عن الفوز بلقب الدوري 6 مرات متتالية منذ عام 2012، منها الفوز بثنائية الدوري والكأس في ثلاثة مواسم متتالية، والوصول إلى نهائي الأبطال مرتين في آخر 3 سنوات.