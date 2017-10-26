بني ياس يناقش تقرير جوران

عبدالله القواسمة (أبوظبي)

استأنف بني ياس تدريباته مساء أمس الأول، بعد الراحة التي حصل عليها اللاعبون لمدة ثلاثة أيام، عقب التعادل مع خورفكان 2-2، والتأهل إلى دور الـ16 لكأس رئيس الدولة، ليضرب السماوي موعداً مع الوصل.

ويخضع يوسف جابر كابتن الفريق لتدريبات خاصة، بعد أن عانى من الإصابة بتمزق عضلي، وينتظر أن يتماثل للشفاء التام، وبالتالي المشاركة مع بني ياس في مباراة دبا الحصن، ضمن الجولة الأولى لدوري الدرجة الأولى يوم 3 نوفمبر المقبل، فيما انخرط حمد الأحبابي في التدريبات الجماعية، بعد الشفاء من الإصابة، وتشهد الأيام القادمة اجتماعاً مرتقباً لمجلس إدارة شركة كرة القدم، والذي يخصص جانباً منه لمناقشة تحضيرات الفريق لدوري الدرجة الأولى، والوقوف على التقرير الفني الذي يقدمه المدرب جوران، والخاص بتقييم أداء ومشاركة «السماوي» في تمهيدي الكأس، الذي احتل فيه بني ياس المركز الثاني في المجموعة الثانية، برصيد 10 نقاط، خلف اتحاد كلباء المتصدر، وله 12 نقطة.