مارادونا: مثلت الإمارات على منصة «الفيفا»

علي معالي (دبي)

أكد دييجو مارادونا مدرب فريق الفجيرة، أنه كان يمثل الرياضة الإماراتية، وليس الكرة الأرجنتينية، عندما صعد على منصة الاتحاد الدولي «الفيفا» لتتويج الأفضل في العالم بالعاصمة البريطانية لندن، وقال في تصريح خاص لـ «الاتحاد»: الأرجنتين مثلها رئيس الاتحاد، بينما أعتبر نفسي ممثلاً لاتحاد الكرة الإماراتي وشعب الإمارات بشكل عام، لأنني واحد منهم.

وأضاف: تحدثت مع الكثيرين في الاتحاد الدولي، بمن فيهم السويسري جياني إنفانتينو رئيس «الفيفا» عن الكرة الإماراتية، وتجربتي التي أريد تنفيذها، من خلال وجودي على رأس الجهاز الفني لفريق الفجيرة، ولا أبالغ عندما أقول إنني أصبحت في الوقت الراهن واحداً من أصحاب اتخاذ القرار في «الفيفا»، بحكُم العلاقة التي تربطني مع إنفانتينو، ورغبة هذا الرجل في أن يمنح للاعب كرة القدم حقه في اللعبة، بخلاف من سبقوه في رئاسة هذا الصرح العالمي الكبير.

وقال: لابد أن يشعر لاعبو الفجيرة بالفخر بأن مدربهم هو من يتوج نجوم العالم، وبالتالي أطالبهم خلال الفترة المقبلة بأن يبذلوا قصارى جهدهم، من أجل تحقيق حلمهم بالعودة مجدداً إلى دوري الخليج العربي.

يذكر أن دييجو مارادونا، والبرازيلي رونالدو، اللذين قاما معاً بتسليم البرتغالي كريستيانو رونالدو جائزة الاتحاد الدولي للاعب الأفضل في العالم يوم الاثنين الماضي، دخلا في حوار فكاهي قبل مراسم تسليم الجائزة.

وقام مارادونا ورونالدو برفقة إنفانتينو، بتسليم جائزة «الأفضل» للاعب البرتغالي، الذي فاز بالجائزة للعام الثاني على التوالي.

من جهة أخرى، عاد مارادونا إلى قيادة تدريبات الفجيرة، استعداداً لانطلاق منافسات دوري الدرجة الأولى، وسط معنويات عالية، بعد صدارة مجموعته والتأهل إلى دور الـ 16 لكأس رئيس الدولة.