ياسر سالم: حان وقت الرد على المنتقدين!

فيصل النقبي (دبا الفجيرة)

أوضح ياسر سالم قائد دفاع دبا الفجيرة، أن مشاعره لن تكون طبيعية، عندما يواجه الوصل اليوم، في الجولة السادسة لدوري الخليج العربي، بعد أكثر من 10 سنوات قضاها مدافعاً عن قميص «الفهود».

وقال: ليس سهلاً أن تشارك ضد فريقك السابق الذي تحتفظ بذكريات رائعة معه، بعد سنوات طويلة ومع كيان تعتبره بيتك الثاني، ولكنها أحكام الاحتراف، وأنا حالياً لاعب في «النواخذة»، وعليَّ أن أقدم أفضل ما عندي لإيقاف خطورة مهاجمي الوصل.

وأشار إلى أن طموحه في اللقاء، هو الرد بقوة على كل من انتقده، وأصدر حكماً عليه بأنه انتهى كلاعب، ولا يصلح للبقاء في «الفهود»، بعد كل سنوات الخدمة، مؤكداً أنه يقدم موسماً جيداً، وهذا الرد المناسب على كل الأقاويل والأحكام المسبقة التي صدرت ضده، مع نهاية الموسم الماضي.

وأضاف: أعلن التحدي مع نفسي أولاً، لتقديم أفضل ما لدي في اللقاء، وأيضاً الجولات المقبلة، وأن أبذل جهداً كبيراً مع زملائي المدافعين، لحماية عرين «النواخذة»، وبالمناسبة يقدم «الإمبراطور» موسماً مميزاً، ولديه إمكانيات المنافسة على اللقب، ويحاول دبا الفجيرة العودة بنتيجة ترضي طموحه، قال: لا بد أن أشكر جماهير الوصل على الدعم الذي قدمته لي طوال السنوات الماضية، وهي لا تحتاج إلى شهادة مني أو غيري لإثبات تميزه، وأنصار «الأصفر» الأمتع بالدولة، وبالطبع مواجهة الوصل وجمهوره صعبة، خاصة أنني أرتدي قميص «النواخذة»، وواثق في أن جمهور الوصل يعرف حقيقة من خدم النادي بإخلاص.