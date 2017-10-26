قويض: الظفرة مطالب بالتفوق على نفسه

عبدالله القواسمة (أبوظبي)

أكد محمد قويض، مدرب الظفرة، أنه يدرك صعوبة مباراة النصر، لأسباب عدة، منها المستويات الفنية المميزة التي يقدمها «العميد»، رغم النتائج السلبية لبعض مواجهاته، وآخرها الخسارة أمام عجمان، وشدد على أنها ليست مقياساً للحكم على أدائه، أو الإشارة إليه بالفريق الضعيف، لأنه يقدم مستوى هجومياً قوياً.

وأكد قويض أن فريقه مطالب بالتفوق على نفسه، كاشفاً النقاب عن وجود بعض الإصابات وعددها 5 حالات تتفاوت في حدتها، مشيراً إلى أن الساعات التي تسبق المواجهة ربما تحمل بعض الآمال بشفاء عدد من اللاعبين، ولن يدفع بالبعض منهم خوفاً من تجدد إصاباتهم، وقال«أشدد دائماً على أننا نسعى لعدم الخسارة، والحصول على النقاط الثلاث أمر رائع، أما النقطة فمقبولة، وهذا الطرح يقابل من بعض النقاد بـ «اللوم» في بعض الأحيان» وقال: لن أرد على أحد، وأنا مقتنع بأن الخروج بنقطة التعادل من المباريات التي نخوضها أمر ممتاز، لأننا نعيش ظروفاً لا يعرفها النقاد أو المراقبون، ونحن نعرف جيداً ماذا نريد من الدوري، إدارةً وجهازاً فنياً ولاعبين، وقبل انطلاق البطولة، وهو الاستقرار في المناطق الدافئة.