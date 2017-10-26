ريجيكامب: «العنابي» لن يغير طريقته

أبوظبي (الاتحاد)

شدد الروماني لورينت ريجيكامب مدرب الوحدة على أن غياب عنصرين مهمين، لن يدفعه إلى إجراء أي تعديل على الأسلوب الذي لعب به الجولات الخمس الماضية، بغض النظر عن طبيعة المنافس، مشيراً إلى أن «العنابي» منذ بداية الموسم يعتمد على طريقتين، ويضع الخطة المناسبة لكل مباراة حسب ما يتدرب عليه الفريق، لذلك لن يقوم بأي تعديل، بل يستمر على النهج نفسه.

وقال: نفقد جوجاك وسالم سلطان، وهما لاعبان مؤثران، ومع ذلك لدينا نظام ثابت ومشاكل التشكيلة لن تجعلنا نتخلى عنه، ونسعى للفوز، وثقتي كبيرة في أن أي لاعب أدفع به، لأنه قادر على تقديم مستوى عال يقودنا إلى الظفر بالنقاط الثلاث، وأمل أن ننجح في ذلك، وأن نستثمر الفرص التي نصنعها أمام مرمي المنافس، وأضاف: شباب الأهلي دبي صعب ويملك مهاجمين أقوياء، ولابد أن نحذر من وصول الكرة إليهم، ولكن هذا لن يجعلنا نغير طريقتنا، سبق وأن واجهنا شباب الأهلي دبي في كأس الخليج العربي، ولم أكن أعرف كل شيء عنه حينها، ونواجهه للمرة الثانية، بعد أن أجرى تغييرات في لاعبيه الأجانب، واستقطب لاعب وسط ومهاجماً، وكوزمين جهز فريقه جيداً، وأتوقع مباراة قوية وحماسية من الفريقين.

وتابع: هناك 4 فرق تتنافس على الصدارة، وابتعدت عن بقية المنافسين، والفريق الذي يستطيع تجميع عدد نقاط أكبر يبتعد عن ملاحقيه، وبالتالي فإن نقاط مباراة الغد في غاية الأهمية، وكوزمين صاحب خبرة عالية، ونحن أيضاً قدمنا مباريات قوية وجيدة، ونأمل أن ننتزع الفوز.

وأشاد ريجيكامب بالمبادرة التي طرحها لاعبو الوحدة بشراء تذاكر في المباراة، واعتبرها إيجابية، لأن دعم الجمهور يحفز اللاعبين على تقديم مستويات قوية.