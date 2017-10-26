أنا سبيت خاطر

عندما أشاهد ولدي هزاع في مباريات فريق 14 عاماً بنادي الجزيرة أتذكر نفسي دائماً، عندما يسجل تمر أمامي أهم ذكريات حياتي، وقتما كانت تحتضن الكرة الشباك.

أتحدث إلى نفسي هذا أنا نعم، إنه سبيت الجديد، لكن المختلف في الأمر أنك ترى نفسك بعيونك، ترى حركاتك، مراوغاتك تسديداتك.

لحظات لا يمكن وصفها على الإطلاق، مشاعر ليس من السهل الحديث عنها، الجميل أن فرحتي بأهداف هزاع أكبر بكثير من الفرحة، التي كانت تعتريني بعد التسجيل في مرمى المنافسين.

في المدرجات ومع مباريات هزاع أتذكر دائماً بداياتي مع العين، رحلة طويلة منذ أن كنت ابن السابعة، كانت بها العديد من المحطات منها الحلو وبطبيعة الحال بينها مر.

لا شك أن الفوز بدوري أبطال آسيا عام 2003 هو أسعد لحظات حياتي، فهي الحدث الأبرز والأهم في مشواري مع «الزعيم».