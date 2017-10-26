جولف مينا.. المشهد الأخير في الزوراء اليوم



تاريخ النشر: الخميس 26 أكتوبر 2017 عجمان (الاتحاد) تختتم اليوم البطولة الختامية لجولة الجولف في دول مينا، التي يحتضنها نادي الزوراء للجولف في عجمان، ويتحدد من خلالها بطلي المحترفين والهواة للموسم السابع للجولة، ويشارك في البطولة بشكل حصري 60 لاعباً محترفاً و10 هواة، وهم اللاعبون النخبة الذين حققوا أفضل النتائج على مدار الموسم الحالي للجولة التي انطلقت في مارس الماضي من المغرب وطافت الجولة دول تايلاند وجنوب أفريقيا والأردن والكويت وأبوظبي ودبي ورأس الخيمة، فيما يقام الختام للمرة الأولى في عجمان. وقلب السويدي هنريك ستورهيد الأمور في الجولة الثانية للبطولة، حينما حقق 63 ضربة بواقع تسع ضربات تحت المعدل، وهو رقم قياسي لملعب الزوراء، لينفرد بصدارة الترتيب بمجموع 131 ضربة بواقع 13 ضربة تحت المعدل. ويتقدم ستورهيد بفارق جيد عن أقرب مطارديه الإنجليزي أندر مارشال الذي حقق 66 ضربة بواقع 6 ضربات تحت المعدل في الجولة الثانية، ليصبح مجموعه 136 ضربة بواقع 8 ضربات تحت المعدل. وتراجع الإنجليزي جايمي إلسون متصدر الترتيب العام للموسم الحالي في جولة الجولف في دول مينا، ليصبح حالياً بالمركز الثالث بمجموع 137 ضربة بواقع 7 ضربات تحت المعدل، وهي نتيجة إيجابية للاعب الذي يحتاج للوجود في قائمة المراكز الثلاثة الأولى لضمان حصد لقب الموسم وانتزاع بطاقة التأهل للمشاركة في بطولة أوميجا دبي ديزرت كلاسيك العام المقبل في دبي.