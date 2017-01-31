تركيا: بدء محاكمة 270 متهماً بمحاولة الانقلاب

إسطنبول (وكالات)
بدأت، أمس، في أزمير محاكمة 270 شخصاً متهمين بالمشاركة في محاولة الانقلاب التي وقعت في يوليو في تركيا، منهم الداعية فتح لله جولن الذي يعتبر المحرض عليها ويحاكم غيابياً. وقد بدأت الجلسة الأولى وسط تدابير أمنية مشددة.
ويحاكم المتهمون الـ 270 الذين أُوقف 152 منهم على ذمة التحقيق، بـ «محاولة إطاحة النظام الدستوري» و«الانتماء إلى منظمة إرهابية» و«محاولة إطاحة البرلمان أو منعه من القيام بواجباته». وقد تصدر في حق كل واحد منهم عقوبتان بالسجن مدى الحياة. ومعظمهم عسكريون، بينهم عدد كبير من الضباط السابقين من ذوي الرتب العالية، مثل الجنرال السابق المسؤول عن منطقة ايجه، ممدوح حق بيلان، كما ذكرت وكالة أنباء الأناضول. أما الداعية المنفي في الولايات المتحدة فتح الله جولن، الذي تقول السلطات أنه المحرض على محاولة الانقلاب فيحاكم غيابياً.
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وبدأ عدد كبير من المحاكمات في الأسابيع الأخيرة، وأصدرت محكمة في مستهل يناير حكما هو الأول من نوعه بالسجن مدى الحياة على دركيين أُدينا بالتورط في محاولة الانقلاب.