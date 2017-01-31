تركيا: بدء محاكمة 270 متهماً بمحاولة الانقلاب

إسطنبول (وكالات)

بدأت، أمس، في أزمير محاكمة 270 شخصاً متهمين بالمشاركة في محاولة الانقلاب التي وقعت في يوليو في تركيا، منهم الداعية فتح لله جولن الذي يعتبر المحرض عليها ويحاكم غيابياً. وقد بدأت الجلسة الأولى وسط تدابير أمنية مشددة.

ويحاكم المتهمون الـ 270 الذين أُوقف 152 منهم على ذمة التحقيق، بـ «محاولة إطاحة النظام الدستوري» و«الانتماء إلى منظمة إرهابية» و«محاولة إطاحة البرلمان أو منعه من القيام بواجباته». وقد تصدر في حق كل واحد منهم عقوبتان بالسجن مدى الحياة. ومعظمهم عسكريون، بينهم عدد كبير من الضباط السابقين من ذوي الرتب العالية، مثل الجنرال السابق المسؤول عن منطقة ايجه، ممدوح حق بيلان، كما ذكرت وكالة أنباء الأناضول. أما الداعية المنفي في الولايات المتحدة فتح الله جولن، الذي تقول السلطات أنه المحرض على محاولة الانقلاب فيحاكم غيابياً.

وقد طالبت السلطات التركية، واشنطن مرارا بتسليمه، لكنها تقول إن القضاء هو الذي يتخذ القرار في هذا الشأن. ودعا الأتراك من جديد الرئيس الأميركي دونالد ترامب إلى «تسريع العملية القضائية». والإجراءات القضائية التي بدأت بعد الانقلاب الفاشل، غير مسبوفة في تركيا، حيث أُوقف أكثر من 43 ألف شخص خلال عمليات تطهير بدأت بعد 15 يوليو وأعلان حالة الطوارئ.

وبدأ عدد كبير من المحاكمات في الأسابيع الأخيرة، وأصدرت محكمة في مستهل يناير حكما هو الأول من نوعه بالسجن مدى الحياة على دركيين أُدينا بالتورط في محاولة الانقلاب.