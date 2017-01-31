حملة البطاقة الخضراء معفون من حظر السفر

واشنطن (أ ف ب)

أكدت الإدارة الأميركية أن الحظر المفروض على دخول مواطني سبع دول إسلامية إلى الولايات المتحدة، لا ينطبق على حاملي البطاقة الخضراء التي تخولهم الإقامة الدائمة في أميركا. وقال مسؤول كبير في الإدارة في مؤتمر صحفي، إن «حاملي البطاقة الخضراء معفون من الأمر التنفيذي بموجب الإعفاء المتعلق بالمصلحة القومية».

وأضاف أنه حتى ظهر أمس الأول، بلغ عدد حملة البطاقة الخضراء الذين تقدموا بطلبات لإعفائهم من الحظر 170 شخصاً، مؤكداً أنهم جميعا حصلوا على هذا الإعفاء، مشدداً على أن جزءاً يسيراً فقط من المسافرين إلى الولايات المتحدة تأثروا بالحظر.

وبحسب وثيقة توضيحية أصدرتها وزارة الأمن الداخلي الأحد، فإن «المقيمين الدائمين بشكل قانوني في الولايات المتحدة بموجب وثيقة ايه-551 (بطاقة خضراء) صالحة، سيسمح لهم بالصعود على متن طائرة متجهة إلى الولايات المتحدة، وسيتم تقييم» إمكانية استفادتهم من الإعفاء عند وصولهم إلى الأراضي الأميركية. وتوضح الوثيقة أن «دخول هؤلاء الأفراد، بعد خضوعهم لتدقيق أمني، يصب في المصلحة القومية. وبالتالي، فإننا نتوقع عملية دخول سريعة لهؤلاء الأفراد».