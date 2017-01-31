6 قتلى بهجوم غير مسبوق على مركز إسلامي في كندا

كيبك، كندا (وكالات)

أطلق رجلان ملثمان النار مساء أمس على مصلين في مسجد في كيبيك، ما أسفر عن سقوط ستة قتلى في هجوم غير مسبوق، وصفه رئيس الوزراء الكندي جاستن ترودو بـ «العمل الإرهابي». ودخل الرجلان إلى المركز الثقافي الإسلامي في كيبيك حوالى الساعة 19:30 يوم الأحد (00:30 ت ج الاثنين) في نهاية صلاة العشاء وأطلقوا النار. وقد أوقفتهما الشرطة.

وكان حوالى 50 شخصاً موجودين في المسجد. وأعلنت فرق الإنقاذ أن ستة أشخاص قتلوا وثمانية آخرين جرحوا، كما أعلنت الناطقة باسم إدارة الأمن في كيبيك كريستين كولومب. وقال رئيس الوزراء الكندي في بيان «ندين هذا الاعتداء الإرهابي الذي استهدف مسلمين موجودين في مكان عبادة وملاذ». وقالت الشرطة الكندية إنها تحتجز شخصين للاشتباه بأنهما نفذا الاعتداء. وقال مصدر إن أحدهما كندي-فرنسي، والآخر من أصل مغربي، وإن أحدهما على الأقل يدرس في جامعة قريبة. وأضاف المصدر أن أحد المشتبه بهما يدعى ألكسندري بيسونت، وهو كندي فرنسي، والآخر اسمه محمد خضير، مشيراً إلى أنه من أصل مغربي، لكن لم يعلن بعد عن جنسيته. ورفضت الشرطة تقديم تفاصيل عن هوية المشتبه بهما أو دوافع الهجوم الذي نفذ وقت صلاة العشاء. وقال مفتش الشرطة في كيبيك دينيس توركوت، إن الشرطة ضبطت أحدهما في المسجد، حين استدعيت نحو الساعة الثامنة بالتوقيت المحلي، بينما سلم الآخر نفسه للشرطة بعد ذلك بساعة تقريباً. وقالت الشرطة إنها متأكدة من أنه لا يوجد مشتبه بهم آخرين.

وقال رئيس حكومة المقاطعة الناطقة باللغة الفرنسية فيليب كويار، «الإرهاب يضرب كيبيك مثل أي مكان آخر في العالم. سنواجهه معاً بشجاعة وتضامن».

وأفاد المفتش في شرطة كيبيك دوني توركوت، بأنه قرابة الساعة 20:10 (1:10 ت ج الاثنين) اتصل المشتبه به الثاني برقم الطوارئ ذاته «ليتحدث عن عمله». وأوضح الضابط في الدرك الكندي مارتان بلانت «قال إنه ضالع في الحادث». ولم توضح الشرطة ما إذا كان الشاب الذي يتراوح عمره بين 25 و30 عاماً، أبدى ندماً على عمله أو كشف عن دوافعه. وكان المركز نفسه المعروف أيضاً باسم مسجد كيبيك الكبير، شهد الصيف الماضي عملاً يحمل طابع الكراهية، عند وضع مجهولين رأس خنزير أمام أحد أبوابه أثناء رمضان. وأكد ترودو أن «التنوع هو قوتنا، والتسامح الديني بالنسبة لنا ككنديين من القيم العزيزة علينا». وأكد رئيس الوزراء الكندي، أن «المسلمين الكنديين يشكلون عنصراً مهماً في نسيجنا الوطني، وأن أعمالاً جنونية مثل هذه لا مكان لها في مجتمعاتنا ومدننا وبلدنا».