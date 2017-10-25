بيع ملاحظات كتبها آينشتاين بخط يده عن الحياة السعيدة بسعر خيالي

بيعت ورقة خطّ عليها عالم الفيزياء الأشهر في العالم ألبرت آينشتاين عبارات عن نظرته للحياة السعيدة، بيعت بسعر 1,56 مليون دولار مساء الثلاثاء.
وأوضحت الدار أن الشاري اوروبي زايد عبر الهاتف طالبا عدم الكشف عن هويته.
وقال المالك السابق، الذي طالب عدم الكشف عن اسمه عبر خدمة "واتساب"، "أنا سعيد فعلا لأنه لا يزال هناك أشخاص يهتمون للعلوم والتاريخ ولشهادات لا ينال منها الزمن في عالم يشهد تطورا سريعا".
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وخطّ عبقريّ الفيزياء بالألمانية على ورقة تحمل شعار فندق "امبريال" في طوكيو عبارة "حياة هادئة ومتواضعة تجلب سعادة أكبر من السعي للنجاح وما يرافقه من قلق دائم".
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