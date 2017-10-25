المغربية زهرة زيراوي.. ورقة أخرى تسقط من شجرة الإبداع العربي

محمد نجيم (الرباط)
توفيت ليل، أمس الأول، الكاتبة والتشكيلية المغربية المعروفة زهرة زيراوي، في بيتها بمدينة الدار البيضاء، عن سن 77 سنة.
عرفت الأديبة الراحلة بكتابة القصة والرواية والشعر والمقالة الأدبية وكتابة النقد الفني، كما عرفت بممارستها للفن التشكيلي، ولها مشاركات في عديد المعارض الجماعية داخل المغرب وخارجه.
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شاركت الأديبة رحمها الله في العديد من المهرجانات الأدبية العربية والأوروبية، ونظمت عديد الندوات ، ومن أعمالها القصصية: «نصف يوم يكفي» و«مجرد حكاية»،
ولها في الرواية: المساء الأخير، بالإضافة الى كتاباتها في النقد التشكيلي.