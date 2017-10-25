المغربية زهرة زيراوي.. ورقة أخرى تسقط من شجرة الإبداع العربي

محمد نجيم (الرباط)

توفيت ليل، أمس الأول، الكاتبة والتشكيلية المغربية المعروفة زهرة زيراوي، في بيتها بمدينة الدار البيضاء، عن سن 77 سنة.

عرفت الأديبة الراحلة بكتابة القصة والرواية والشعر والمقالة الأدبية وكتابة النقد الفني، كما عرفت بممارستها للفن التشكيلي، ولها مشاركات في عديد المعارض الجماعية داخل المغرب وخارجه.‏‭

وفي ‬بيان ‬أصدره ‬اتحاد ‬كتاب ‬المغرب ‬ينعي ‬فيه ‬الفقيدة قال‬: ‬عرفت ‬الأديبة ‬الراحلة ‬في ‬بلادنا، ‬بكونها ‬جعلت ‬بيتها ‬صالونا ‬أدبيا ‬منذ ‬عام ‬1990، ‬سخرته ‬لتنظيم ‬اللقاءات ‬والأنشطة ‬المفتوحة ‬وتنظيم ‬الأماسي ‬الشعرية، ‬ولقاءات ‬التكريم، ‬للأدباء ‬والكتاب ‬المغاربة ‬و‬العرب ‬والأجانب، ‬وبدعمها ‬‬للأدباء ‬الشباب، ‬ودفاعها ‬المستميت ‬عن ‬النبوغ ‬المغربي.‭

شاركت ‬الأديبة ‬رحمها ‬الله ‬في ‬العديد ‬من ‬المهرجانات ‬الأدبية ‬العربية ‬والأوروبية، ونظمت ‬عديد ‬الندوات ، ومن أعمالها القصصية: «نصف يوم يكفي» و«مجرد حكاية»،

ولها في الرواية: المساء الأخير، بالإضافة الى كتاباتها في النقد التشكيلي.