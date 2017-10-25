شريف عرفة: الإيجابية والرضا هما معادلة السعادة السحرية

هويدا الحسن (العين)
استضاف مجلس الشيخة شما بنت محمد بن خالد آل نهيان، مساء أمس الأول، الكاتب ورسام الكاريكاتير المصري شريف عرفة للحديث عن كتابه: «أن تكون سعيدًا» الذي يتناول تعريف السعادة من وجهة نظر العديد من الفلاسفة عبر العصور، كما يستعرض السعادة من المنظور العلمي اعتمادا على تجارب قام بها علماء للتوصل إلى تعريف علمي لها بعيدا عن تنظيرات الفلاسفة.
وفي حديثه ألقى شرفة الضوء على علم النفس الإيجابي، وهو فرع مهم من فروع علم النفس التي تعنى بدراسة المشاعر الإيجابية وتساعد الإنسان على الشعور بالسعادة، لافتاً إلى أنه استعرض في كتابه الحقائق دون تزييف أو تجميل، بعيداً عن رومانسية الأفلام السينمائية التي تحاول أن ترسخ لأفكار غير واقعية عن السعادة مثل، أن الفقير أكثر سعادة من الغني، أو أن المال يسبب التعاسة لصاحبه وما إلى ذلك.
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وعن علاقة السعادة بالمال، أشار إلى أن هناك ارتباطا كبيرا بين الراحة المادية التي تسبب الأمان وبين الإحساس بالسعادة والعكس صحيح، فالإنسان الذي يعيش ظروفا مادية صعبة يفتقد الإحساس بالأمان وبالتالي يفتقد الشعور بالسعادة.
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جدير بالذكر أن الدكتور شريف عرفة له عدة مؤلفات في مجال التنمية الذاتية منها: كتاب «كيف تصبح إنسانا؟»، و«لماذا من حولك أغبياء؟»، و«كذا مذا»، و«انسان بعد التحديث»، و«تخلص من عقلك»، ومؤلفات أخرى.
وقد حصد الكاتب عدة جوائز عن أعماله كرسام كاريكاتير، منها المركز الأول في مسابقة (minesa mesir) العالمية للكاريكاتير.