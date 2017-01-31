روسيا: مفاوضات جنيف يجب أن تعقد بمن حضر

عواصم (وكالات)

قال وزير الخارجية الروسية سيرجي لافروف، إن مفاوضات جنيف يجب أن تعقد «بمن حضر»، مشددا على ضرورة توجيه الدعوات إلى جميع المعارضين المعروفين، وأكد أن موسكو مستعدة لدراسة مبادرة واشنطن الخاصة بإقامة «مناطق آمنة» في سوريا، شرط موافقة دمشق عليها. من جانبها رحبت الجامعة العربية، أمس، بأي جهد يستهدف حلحلة الأزمة السورية، مؤكدة أن الحل العسكري ليس هو طريق حل الأزمة السورية.

وأكد لافروف أمس، ضرورة التحلي بالصبر لدى تشجيع المعارضة السورية على المشاركة في مفاوضات السلام، لكنه شدد على أن ذلك لا يعني استمالة طرف معين. وقال «أعتقد أن جميع أولئك الذين يهتمون بتسوية الأزمة السورية وتوفير ظروف تسمح للسوريين أنفسهم باتخاذ القرار حول الشكل القادم لبلادهم، يجب أن يستجيبوا للدعوة إلى المشاركة في عملية التفاوض».

وأوضح أن الجولة القادمة من مفاوضات جنيف يجب أن تجري «بمن حضر»، على الرغم من تأكيده على ضرورة توجيه الدعوات إلى جميع المعارضين المعروفين. ولوح بأن موسكو لا تصر على تشكيل وفد موحد للمعارضة إلى مفاوضات جنيف، مؤكدا أن المعارضين أنفسهم أصحاب القرار بهذا الشأن.

واستطرد لافروف قائلا «إننا نفضل، طبعا، أن يتم تشكيل وفد موحد، لكننا لا نرى مصيبة في حضور وفود عدة».