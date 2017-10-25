محمد بن راشد يدشِّن «مسار 2020» لمترو دبي

دبي (الاتحاد)

دشّن صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، يرافقه سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي، أمس أعمال الحفر الأساسية في نفق مشروع «مسار 2020» لتمديد الخط الأحمر لمترو دبي من محطة «نخيل هاربر أند تاور» إلى موقع معرض «إكسبو 2020» بطول 15 كيلومتراً، كما اطلع سموه على مجمل سير العمل في المشروع، بما في ذلك تصميم العربات الجديدة لمترو دبي.

وقال صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، في تغريدة على «تويتر»: «مع مشروع مسار 2020 لمترو دبي، الطريق إلى إكسبو 2020 أصبح قريباً.. دبي ستقدم للعالم الأجمل والأرقى».

حضر تدشين أعمال نفق «مسار 2020» لمترو دبي، سمو الشيخ أحمد بن محمد بن راشد آل مكتوم رئيس مؤسسة محمد بن راشد آل مكتوم، وسمو الشيخ منصور بن محمد بن راشد آل مكتوم.

وكان في استقبال صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، لدى وصوله إلى منطقة ديسكفري جاردن، مطر الطاير المدير العام ورئيس مجلس المديرين في هيئة الطرق والمواصلات، وعدد من قيادات «الهيئة»، ومهندس المشروع شركة «بارسنز سيسترا»، وتحالف «إكسبولينك» المقاول للمشروع.