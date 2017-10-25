200 كاتب يوقعون إصداراتهم الجديدة في «الشارقة للكتاب»

الشارقة (الاتحاد)

يشهد «ركن التواقيع» في الدورة الـ36 ‬لمعرض ‬الشارقة ‬الدولي ‬للكتاب، ‬الذي ‬تنظمه ‬هيئة ‬الشارقة ‬للكتاب ‬في ‬مركز ‬إكسبو ‬خلال ‬الفترة ‬من ‬1 ‬- ‬11‭ ‬ نوفمبر ‬المقبل، ‬أكثر ‬من ‬200 ‬حفل ‬توقيع، ‬لنخبة ‬من ‬الكتّاب ‬الإماراتيين ‬والعرب ‬والأجانب.

ويعتبر ركن التواقيع في القاعة الرئيسة، أحد أبرز أركان المعرض نظراً لاستقباله سنوياً باقة متميزة من ألمع الأدباء والكتّاب على المستويين المحلي والعربي، حيث يسعى الركن إلى تفعيل التواصل بين الكتّاب، وجمهور القراء عبر لقاءات مباشرة تجمعهم على منصّته الرسمية المخصصة لهذا الغرض.

ومن بين الأسماء المشاركة لهذا العام: ميسون صقر القاسمي، وخلود المعلا والدكتورة موزة غباش، وصالحة عبيد غابش، ونورا المطيري، ود. محمد عمران تريم، والشاعر محمد بن عبد الله بن حارب المهيري، والدكتور يوسف الحسن، وأحمد العسم، والدكتور بهجت الحديثي، والدكتور عبد العزيز المسلم، وعبد الله الرميثي، وعبد الله خلفان الهامور اليماحي، والنوخذة علي عبد الله ميرزا، والدكتور يوسف عايدابي، وريم الكمالي، والدكتور عمر عبد العزيز، والدكتور محمد حسن عبد الحافظ، والدكتور منّي بونعامة، وجهاد أبو حشيش، والدكتورة مريم الهاشمي، وسعاد المنصوري، ولما اللحام، وعبد الرزاق الدرباس، وأحمد الأخرس، ونور العتيبي، وميسون ماجد أبو شقرة، ورولا فايق نصراوين، والدكتور شهاب غانم، والدكتورة سعاد راشد، وعبد الفتاح صبري، وآمنة عبيد الشامسي، وصفية الشحي، وحوراء النداوي، والعقيد الدكتور خالد الحمادي، ومحمود جمعة، وبيتر ليرانغيس، والدكتور ر. دورغادوس، وسانيل ساتشار، وتايارا جونز، وفكتوريا كريستوفر موراي وغيرهم من الأسماء.