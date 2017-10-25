العاهل المغربي يقيل ثلاثة وزراء بسبب التأخير في برنامج التنمية

الرباط (أ ف ب)

أفاد بيان رسمي أن العاهل المغربي الملك محمد السادس أقال أمس ثلاثة وزراء «بسبب التأخير في برنامج التنمية» في مدينة الحسيمة.

كما أعفى الملك كاتب دولة ومسؤولا إدارياً كبيراً من منصبيهما بعد تقديم تقرير يشير إلى تأخير غير مبرر في تنفيذ المشاريع.

وأوضح البيان أن الملك اتخذ قراره بناء على «مختلف التقارير (...) وبعد تحديد المسؤوليات، بشكل واضح ودقيق يأخذ بعين الاعتبار درجة التقصير في القيام بالمسؤولية».

وكان الملك محمد السادس تلقى مطلع الشهر الحالي تقريراً حول تنفيذ برنامج التنمية في الحسيمة في منطقة الريف يكشف عن تأخر في التنفيذ لكنه يؤكد عدم «وجود اختلاسات» أو «غش».

وتابع البيان أن العاهل المغربي قرر بعد استشارة رئيس الحكومة إعفاء محمد حصاد، وزير التربية الوطنية بصفته وزير الداخلية في الحكومة السابقة.

وشمل الإعفاء محمد نبيل بنعبد الله، وزير التعمير والإسكان بصفته وزير السكن في الحكومة السابقة.

وكذلك لحسين الوردي وزير الصحة الذي كان يشغل الحقيبة ذاتها في الحكومة السابقة.

كما أقال الملك العربي بن الشيخ، كاتب الدولة لدى وزير التربية الوطنية، وعلي الفاسي الفهري من مهامه كمدير الكهرباء والماء.