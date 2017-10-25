إيرانيون يتظاهرون في طهران ضد فساد «الحرس الثوري»

طهران (وكالات)

أعلنت المعارضة الإيرانية أمس، أن نحو 2000 شخص تظاهروا أمام البرلمان في طهران، تنديداً بالفساد المستشري في المؤسسات الحكومية، وخصوصا تلك التابعة لميليشيات «الحرس الثوري».

وقال المتظاهرون خلال وقفتهم أمس الأول، إن مؤسسة «كاسبين» التابعة للحرس تعاني إفلاساً منذ العام الماضي، ما جعلها تنهب أموال آلاف المواطنين، التي أودعوها فيها، وأكدوا أن الحرس يتحكم بمعظم الودائع المالية، ويسمحُ بالعديد من الاختلاسات في المؤسسات الحكومية. وذكر «المجلس الوطني للمقاومة» في إيران أن الشرطة واجهت المتظاهرين خارج البرلمان، واعتقلَتْ عدداً منهم، فرد المتظاهرون برميها بالحجارة.وكان آلاف الإيرانيين قد أودعوا مدخراتهم في كاسبين، لكن المؤسسة امتنعت عن دفع الفوائدَ منذ العام الماضي، ما يعني إفلاسها بسبب استشراء الفساد، وأظهرت ومقاطع نشرها ناشطون عبر مواقع التواصل، جموع المتظاهرين وهم يرددون هتافات ضد النظام الإيراني بشعارات «الموت للديكتاتور» و«لا مدفع لا دبابة لا رشاش، لم تعد تخيفنا»، و«الأمن الداعشي»، منددين بالفساد الحكومي وقمع مطالبهم من قبل الأمن، كما أظهرت عناصر الأمن وهم يهاجمون المتظاهرين وينهالون عليهم بالضرب بالعصي والهراوات لتفريقهم وسط تعالي صراخ النساء. ودعت رئيسة منظمة «مجاهدي خلق» المعارِضة مريم رجوي، الإيرانيين الشباب لدعم مطالب المعارضة وتوسيع التظاهرات، ضد غش المؤسسات الحكومية، في إيران.