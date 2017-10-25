الجبير: السعودية تؤيد موقف ترامب من إيران

لندن (رويترز)

قال وزير الخارجية السعودي عادل الجبير أمس، إن بلاده تؤيد موقف الرئيس الأميركي دونالد ترامب حيال إيران، وذلك بعدما لم يقر ترامب بالتزام طهران بالاتفاق النووي.

وأدلى الجبير بالتصريحات خلال مؤتمر في لندن، وقال الجبير، إن الاتفاق النووي يحتوي على أوجه قصور، وإنه يتفق مع تحليل ترامب القائل بأن إيران تعمل على زعزعة الاستقرار في المنطقة وتمول منظمات متشددة، وأضاف: إن سلوك إيران غير مقبول، وستكون له عواقب على الإيرانيين، وقال الجبير، إن العقوبات الأميركية الجديدة المرتقبة على إيران ستكون محل ترحيب، وإن تأجيلها يعني أنه عندما يحين وقت ظهور أثرها ستكون إيران قد طورت بالفعل عشر قنابل نووية. وأضاف أنه يتعين على المجتمع الدولي دعم هذه العقوبات من أجل توجيه رسالة قوية لإيران بأن سلوكها وأنشطتها المشينة لها عواقب.