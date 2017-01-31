الاتحاد الأفريقي يقر إعادة عضوية المغرب

أديس أبابا (وكالات)

وافق رؤساء دول الاتحاد الأفريقي أمس على إعادة عضوية المغرب إلى الاتحاد بعد أن كان غادره عام 1984 احتجاجاً على موقف هذه المنظمة الإقليمية من مسألة الصحراء الغربية، حسب ما ذكر عدد من الرؤساء الأفارقة المجتمعين في قمة في أديس أبابا. وقال الرئيس السنغالي ماكي سال، فإن 39 رئيس دولة من أصل 54 وافقوا على إعادة عضوية المغرب إلى الاتحاد الأفريقي.

وبذل العاهل المغربي الملك محمد السادس جهداً دبلوماسياً العام الماضي في محاولة للفوز بعودة بلاده للاتحاد.

وانتخب وزير الخارجية التشادي موسى فقيه محمد رئيساً لمفوضية الاتحاد الأفريقي في أعقاب دورات انتخاب عدة، كما أعلن أعضاء في الوفود المشاركة في القمة الثامنة والعشرين للمنظمة.

وقال الرئيس السابق البوروندي بيار بويويا الذي حضر بصفته المندوب الأعلى للاتحاد الأفريقي لمالي والساحل، إن فقيه محمد الذي واجه أربعة مرشحين آخرين، فاز أخيرا في الدورة الأخيرة على مرشحة كينيا أمينة محمد. وانتخب موسى فقيه، رئيس الوزراء السابق أيضا، لولاية تستمر أربع سنوات ويخلف الجنوب أفريقية نكوسازانا دلاميني-زوما، التي لاقى طرحها مسألة حقوق النساء للمناقشة، إشادة، لكن حصيلتها على صعيدي السلام والأمن تعرضت للانتقاد.