«التحالف» يدمر مواقع وتعزيزات الانقلابيين في جبهات القتال

عقيل الحلالي (صنعاء)

شن طيران التحالف العربي أمس الثلاثاء سلسلة غارات على مواقع وتعزيزات لميليشيا الحوثي الانقلابية وحلفائها في عدد من جبهات القتال في اليمن. وذكرت مصادر عسكرية ميدانية أن مقاتلات التحالف العربي هاجمت في وقت مبكّر الثلاثاء أهدافاً للميليشيات في بلدة عسيلان شمال محافظة شبوة (جنوب شرق)، مشيرة إلى أن القصف الجوي استهدف مواقع وتعزيزات للمتمردين الحوثيين في منطقة المحكمة ومحيط جبل شميس جنوب عسيلان. وأكدت المصادر مصرع وجرح العديد من عناصر الميليشيا وتدمير مدفع ومركبة عسكرية جراء الغارات الجوية التي تزامنت مع تجدد المعارك الميدانية بين القوات الحكومية والحوثيين في مواقع المحكمة والعكدة وطوال السادة والرملية تكبد خلالها المتمردون خسائر بشرية ومادية.

كما شنت مقاتلات التحالف غارتين على مدرسة الحرس الجمهوري التي يسيطر عليها المتمردون الحوثيون في مدينة ذمار جنوب صنعاء، ويتخذون منها معسكراً تدريبياً لمقاتليهم الجدد. وهاجم الطيران العربي، ليل الاثنين الثلاثاء، مواقع وتعزيزات للمتمردين الحوثيين في بلدتي المتون والمصلوب بمحافظة الجوف (شمال شرق). وذكر بيان للجيش اليمني أن الغارات استهدفت مواقع عسكرية في المتون وتعزيزات للميليشيات في منطقتي اللبة والغرفة بالمصلوب، مضيفاً أن القصف دمر آليات عسكرية وخلف قتلى وجرحى في صفوف الميليشيا.

وأكدت مصادر عسكرية ميدانية في الجوف مصرع خمسة من عناصر الميليشيات، بينهم قياديان في الغارات الجوية التي قالت، إنها «حققت اهدافها بدقة عالية». كما نفذ الطيران العربي نحو 21 غارة على أهداف للميليشيات في محافظتي صعدة وحجة الشماليتين في غضون 24 ساعة ماضية. وأصابت تسع غارات على صعدة أهدافاً عسكرية للميليشيات في مناطق حدودية مع السعودية في بلدتي كتاف وباقم شمال المحافظة معقل المتمردين الحوثيين.

وذكر تقرير عسكري للقوات الحكومية نشر أمس أن مقاتلات التحالف العربي تمكنت خلال الأيام الأربعة الماضية من تنفيذ غارات دقيقة على مراكز عمليات الميليشيا الانقلابية وآليات ومعدات عسكرية ثقيلة في بلدة باقم الحدودية، مؤكداً أن الغارات أسفرت عن مقتل وإصابة العشرات من عناصر الميليشيات. كما استهدفت غارتان صباح الثلاثاء موقعين للميليشيات في منطقة مثلث عاهم جنوب مدينة حرض بعد ساعات على نحو عشر غارات دمرت أهدافاً للحوثيين في المدينة ومدينة ميدي الساحلية المجاورة.

وتجددت المعارك بين قوات الجيش الوطني والميليشيا الانقلابية أمس الثلاثاء في عدد من جبهات محافظة تعز (جنوب غرب). وأفادت مصادر الجيش الوطني باندلاع معارك عنيفة في بلدة مقبنة شمال غرب تعز أسفرت عن مقتل خمسة متمردين حوثيين، بينهم قيادي ميداني، إضافة إلى عنصرين من المقاومة الشعبية الموالية للشرعية. كما دارت مواجهات مسلحة في الجبهتين الغربية الجنوبية والشرقية لمدينة تعز فيما واصلت ميليشيات الحوثي قصف الأحياء السكنية في شرق وجنوب المدينة بعشرات القذائف المدفعية موقعة إصابات وأضراراً مادية متفاوتة. وقال سكان محليون إن امـرأة أصيبت برصاص قناص حوثي في منطقة الشقب ببلدة صبر الموادم جنوب مدينة تعز، نقلت على إثرها للمستشفى للعلاج.