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مؤتمر «هدسون» يفضح مؤامرات قطر

ساسة أميركيون: الدوحة وطهران لا تقلان خطورة عن كوريا الشمالية
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تاريخ النشر: الأربعاء 25 أكتوبر 2017

أبوظبي (مواقع إخبارية)

أجمع متحدثون في مؤتمر «مكافحة التطرف والعنف: قطر وإيران والإخوان» الذي نظمه معهد هدسون الأميركي على أن النظامين القطري والإيراني يدعمان الإرهاب، مؤكدين ضرورة مواجهة تنظيم «الإخوان» الإرهابي.

فمن جانبه وصف ستيف بانون، المستشار السابق للرئيس الأميركي دونالد ترامب، العزلة التي تواجهها قطر من دول الرباعي العربي لتمويلها للإرهابيين وعلاقتها مع إيران بأنها «المواجهة الخارجية الأكثر أهمية في العالم».

وقال بانون، كبير المخططين الاستراتيجيين السابق بالبيت الأبيض، إن الدوحة «تشكل تهديداً لدول المنطقة على غرار كوريا الشمالية المارقة».

وأضاف بانون، وهو رئيس مجلس إدارة موقع «بريتبارت نيوز» الإخباري، إن المقاطعة التي تقودها الدول الداعية لمكافحة الإرهاب للدوحة على خلفية تمويلها الإرهابيين وعلاقتها مع إيران، هي أهم مواجهة خارجية في العالم.

وأشار إلى ضرورة محاسبة قطر على تمويل الإرهاب والتطرف وجماعة «الإخوان» الإرهابية، وحركة حماس، وكذلك علاقتها بإيران. ... المزيد
     
 