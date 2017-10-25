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خبراء ومحللون لـ «الاتحاد»: مزاعم الدوحة حول تشوية دول المقاطعة سمعتها تزييف للحقائق

أبواق تميم الإعلامية تخفي وجه قطر القبيح عبر حملات دعائية مغرضة
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تاريخ النشر: الأربعاء 25 أكتوبر 2017

أحمد مراد (القاهرة)

كشف خبراء ومحللون سياسيون حقيقة الأكاذيب والادعاءات المغرضة التي تنشرها أبواق قطر الإعلامية حول قيام دول المقاطعة بتشويه سمعة الدوحة، مؤكدين أن النظام الحاكم في قطر اعتاد إدمان سياسة الكذب والتضليل من أجل تزييف الحقائق والوقائع.

وأكد الخبراء والمحللون أن قطر ارتبطت بصورة مشبوهة وسمعة سيئة منذ عام 1995، مع بداية حكم أمير قطر السابق حمد بن خليفة، والذي جاء إلى سدة الحكم، وهو محمل بمشاريع ومخططات مشبوهة تسعى إلى نشر الفوضى والاضطرابات في المنطقة العربية.

وأشاروا إلى أن سمعة قطر «ملوثة» بدماء مئات وآلاف الضحايا في مختلف دول المنطقة العربية، مؤكدين أن دول المقاطعة ليست بحاجة إلى تشويه سمعة قطر، وذلك لسبب بسيط أن قطر تعد دولة «سيئة السمعة» منذ أكثر من 20 عاما.

القيادي الإخواني المنشق، د. محمد حبيب، النائب السابق لمرشد تنظيم الإخوان الإرهابي، لم يستغرب الأكاذيب والادعاءات المغرضة التي تنشرها أبواق قطر الإعلامية حول قيام دول المقاطعة بتشويه سمعة الدوحة، مؤكدا أن النظام الحاكم في قطر اعتاد إدمان سياسة الكذب والتضليل من أجل تزييف الحقائق والوقائع.

وأوضح أن سمعة قطر «ملوثة» بدماء مئات وآلاف الضحايا في مختلف دول المنطقة العربية، والتي كانت هدفاً لمخططات تخريبية تولت قطر مهمة تمويلها والإشراف على تنفيذها من خلال دعمها لمختلف التنظيمات والجماعات الإرهابية التي تنشط في المنطقة العربية منذ عدة سنوات، وبالتالي دول المقاطعة ليست بحاجة إلى تشويه سمعة قطر، وذلك لسبب بسيط أن قطر تعد دولة «سيئة السمعة» منذ أكثر من 20 عاما، وبالتحديد منذ أن تولى أمير قطر السابق حمد بن خليفة آل ثاني مقاليد الحكم بعد انقلابه الناعم على والده. ... المزيد
     
 